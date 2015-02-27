В Москве убит Борис Немцов. Все события и заявления этой ночи

05:25 Песков: Расследование должно прояснить роль спутницы Немцова

04:40 Песков: Немцов был чуть более чем среднестатистический гражданин

04:19 Полиция приступила к обыску квартиры Немцова - СМИ

03:40 Адвокат: мотивом убийства Немцова стала его политическая деятельность

03:26 Следствие установило номера машины убийц Немцова

03:20 Ярославский депутат: из-за Немцова лишились постов "влиятельные люди"

03:03 Из-за убийства Немцова марш "Весна" хотят провести в центре Москвы.

02:50 Запад отреагировал на убийство Немцова: это начало чистки по-сталински.

02:24 США призывают российское правительство провести быстрое, беспристрастное и прозрачное расследование убийства Бориса Немцова.

"Президент США: Соединенные Штаты осуждают жестокое убийство Бориса Немцова", — говорится в официальном твиттере Совета национальной безопасности США.

POTUS: United States condemns brutal murder of Boris #Nemtsov — WH National Security (@NSCPress) February 27, 2015

02:21 Опубликовано интервью Немцова, которое он дал за два часа до смерти. Он говорил об Украине. Меньше, чем за два часа до своей смерти, российский оппозиционер дал интервью радиостанции "Эхо Москвы".

02:02 Михаил Саакашвили рассказал о последних днях жизни Бориса Немцова - что говорил с российским политиком о марше Весны, Путине и том, что Немцову стоит бояться отравы в бокале красного вина.

01:59 Сенатор США Джон Маккейн заявил, что опечален известием об убийстве российского политика Бориса Немцова.

«Опечален в связи с сообщениями о гибели Немцова», — говорится в сообщении.

Very saddened @nytimes: "Boris Nemtsov, Critic of Putin, Is Shot Dead in Moscow" http://t.co/RwYL3cy6oN — John McCain (@SenJohnMcCain) February 27, 2015

01:58 Опубликованы фото с места убийства Бориса Немцова.

Внимание! Фотографии не рекомендуется для просмотра детям, женщинам и людям со слабой психикой.

01:44 Правоохранители обнаружили шесть гильз на месте убийства политика Бориса Немцова в центре Москвы. Спутница Бориса Немцова, которая находилась с политиком во время убийства, дает показания.

Немцов перед убийством готовил доклад с доказательствами участия военных РФ в войне на Донбассе.

01:35 Российские следователи допускают заказной характер убийства Немцова Согласно сообщению Следственного Комитета РФ, по предварительным данным, неизвестный из машины произвел не менее 7-8 выстрелов в Бориса Немцова, когда тот шел по Большому Москворецкому мосту.

01:28 Незадолго до убийства Немцов заявлял, что Путин может его убить.

"Всякий раз, как я ей звоню, она причитает: «Когда ты прекратишь ругать Путина? Он тебя убьет!» И это на полном серьезе", - говорил Немцов о разговорах со своей мамой.

01:26 Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью известного политика Бориса Немцова.

"Гибель Бориса — горе для меня и моей семьи. Мы все его любили. Отчаянного, но очень хорошего парня", - написал он.

Гибель Бориса - горе для меня и моей семьи. Мы все его любили. Бесшабашного, но очень хорошего парня. — Ходорковский Михаил (@mich261213) February 27, 2015

01:16 МВД России сообщает, что есть свидетели убийства известного политика Бориса Немцова.

01:06 Президент Украины Петр Порошенко считает, что убийцы Бориса Немцова будут рано или поздно наказаны.

"Он был мостиком между Украиной и Россией. Выстрелом убийц это разрушено. Думаю, не случайно. Не сомневаюсь, убийцы будут наказаны. Рано или поздно", — написал Порошенко.

00:54 Путин назвал убийство Немцова заказным и взял под личный контроль расследование.

"Путин отметил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер", - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

00:07 В Москве объявлен план «Перехват» в связи с убийством Немцова.

23:53 Российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов застрелен в центре Москвы

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на российские информагенства.

По данным источника, к Немцову подъехал белый автомобиль, из которого было произведено четыре выстрела. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.

Член бюро федерального политсовета партии «РПР-Парнас» Илья Яшин подтвердил эту информацию .

«Я сейчас прямо перед собой, к сожалению, вижу труп Бориса. Большой Замоскворецкий мост. Я вижу тело и вокруг очень много полиции», — сказал Яшин.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра детям, женщинам и людям со слабой психикой.

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Немцов являлся одним из создателей и лидеров общественного движения «Солидарность», сопредседателем политической партии «РПР-ПАРНАС», членом Координационного совета российской оппозиции.

Политическую деятельность начал губернатором Нижегородской области в 1991. После двух сроков Немцов перешёл на работу в Правительство России. Был министром топлива и энергетики, в 1997 стал первым замом председателя правительства, входил в Совет безопасности Российской Федерации.

После отставки в 1999—2003 годах — депутат Государственной думы, где занимал должности заместителя председателя Госдумы и руководителя фракции СПС.

На региональных выборах 8 сентября 2013 года избран депутатом Ярославской областной думы во главе списка партии «РПР-Парнас».