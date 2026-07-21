В Черноморске из-за российской атаки пропала вода: горожан призывают сделать запасы

Кроме того, оккупанты обстреляли центр Одессы, есть раненые.

В городе Черноморск, расположенном недалеко от Одессы, из-за российского обстрела пропала вода. Об этом сообщила и .о. мэра и секретарь Черноморского городского совета Елена Шолар.

"Подача воды по городу приостановлена в результате вражеского обстрела... Уважаемые жители, запаситесь водой, пожалуйста!", – подчеркнула она.

По её словам, в настоящее время выясняется, насколько сложна ситуация и сколько времени займёт восстановление. В городе работают питьевые фонтанчики, добавила Шолар. Она подчеркивает, что последние две недели почти каждый день Черноморская община подвергается ракетно-дроновым ударам со стороны России, из-за чего страдают мирные жители.

Видео дня

Позже в Одесской ОВА подтвердили, что в Черноморске в результате вражеской атаки произошла авария на водопроводной сети. Сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений и определяют время для восстановления водоснабжения. В ближайшее время обещают сообщить, каким образом будет обеспечиваться подача воды жителям на период проведения аварийных работ.

На обнародованном фото можно увидеть огромную воронку, которую заполнила вода.

Одесса сегодня

Как сообщает корреспондент УНИАН, во время воздушной тревоги взрывы раздавались сегодня, 21 июля, также в Одессе. По данным мониторинговых каналов, Россия нанесла удары по Одессе и Одесской области с помощью дронов и ракет.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, враг совершил комбинированную ракетно-дроновую атаку по региону. В частности, в центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: фасад и остекление четырехэтажного жилого дома и прилегающих зданий. Также повреждены припаркованные рядом легковые автомобили.

В центре города получили ранения 17-летний парень и 23-летняя девушка. Кроме того, в Одесском районе в результате ракетного удара взрывной волной поврежден частный жилой дом. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших в местах попаданий уточняется.

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко рассказал, что россияне нанесли удар днём, в разгар рабочего дня, прямо по одной из центральных улиц областного центра. В больницу доставлены два человека: девушка с ранением в ногу и молодой человек с осколочными ранениями спины. Третьему пострадавшему оказали помощь на месте. Он рассказал, что успел упасть на асфальт, иначе "его бы разорвало на куски".

На видео, опубликованном МВА, можно увидеть разрушения, причиненные оккупантами. Видно, что это произошло в историческом центре, недалеко от Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Удары по Одессе

Как писал УНИАН, днём 20 июля армия РФ вновь атаковала Одессу и Одесскую область ракетами, "Бандеролями" и т. д. В Одессе произошло попадание в инфраструктуру. Погибли трое гражданских лиц, ещё около десяти человек получили ранения, среди них – несовершеннолетний. Также в понедельник оккупанты атаковали ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одесского района – повреждены солнечные панели одного из предприятий, заборы, остекление и крыши домовладений, легковой автомобиль, разрушены хозяйственные помещения. Пострадали три человека: девочка в возрасте 1 года и 10 месяцев, 71-летняя и 86-летняя женщины.

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