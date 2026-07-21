Никитюк впервые за долгое время показала жениха-военного (фото)

Пара наслаждалась отдыхом у воды.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк поделилась кадрами летнего отдыха с женихом-военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

В своем Instagram в stories Леся показала, как проводит время у воды с возлюбленным, взяв паузу в работе. Ведущая опубликовала несколько видео, запечатлевших моменты отдыха.

На одном из роликов запечатлено, как Никитюк осваивает новое увлечение - вейксерфинг. Судя по всему, вместе с любимым мужчиной они арендовали катер с профессиональным инструктором, который помогал им во время занятий.

Видео дня

На видео видно, что ведущая уже довольно уверенно держится на доске, поэтому, вероятно, это не первый ее опыт в этом виде спорта.

Напомним, украинская телеведущая Леся Никитюк с осени 2024 года состоит в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. В январе 2025 года пара объявила о помолвке - избранник ведущей сделал ей предложение во время отдыха в Карпатах. Дмитрий Бабчук служит в Вооруженных силах Украины. В июне 2025 года у пары родился сын, которого назвали Оскар.

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