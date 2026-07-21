Как отбелить полотенца и не испортить их: советы экспертов

Со временем даже при регулярной стирке полотенца становятся тусклыми и покрываются стойкими пятнами. Многие используют отбеливатель, однако специалисты предупреждают: неправильное применение может повредить ткань и сократить срок службы изделий.
На сайте Марты Стюарт эксперты рекомендуют отдавать предпочтение кислородному отбеливателю, а не хлорному. Он эффективно удаляет загрязнения, освежает ткань и возвращает ей белизну, при этом действует значительно мягче.
Хлорный отбеливатель способен ослаблять волокна, вызывать пожелтение и обесцвечивать материал.
Когда нельзя применять хлорный отбеливатель:
- на ярлыке есть запрет на отбеливание;
- полотенца цветные, с рисунком, вышивкой или декоративной отделкой;
- ткань изготовлена из деликатных волокон;
- изделие уже заметно изношено.
Как правильно использовать кислородный отбеливатель
Перед стиркой рассортируйте полотенца по цветам, добавьте стиральный порошок и необходимое количество кислородного отбеливателя согласно инструкции производителя. Стирайте при максимально допустимой температуре, указанной на ярлыке, затем высушите обычным способом.
Если нужно вывести пятно, растворите кислородный отбеливатель в теплой воде, нанесите раствор на загрязнение примерно на пять минут, после чего постирайте полотенце.
Как постирать полотенца с хлорным отбеливателем?
Хлорный отбеливатель допустимо использовать только для белых полотенец, если это разрешено производителем. Его следует заливать исключительно в специальный отсек стиральной машины, а не непосредственно на ткань. Дозировку превышать нельзя – избыток средства ускоряет износ волокон.
Главные ошибки при использовании отбеливателя
Специалисты выделяют несколько самых распространенных ошибок:
- считать, что отбеливатель заменяет стиральный порошок (на самом деле очищает именно моющее средство);
- лить хлорку прямо на ткань;
- использовать слишком много отбеливателя;
- применять хлорный отбеливатель для цветных полотенец;
- слишком часто отбеливать белые изделия, из-за чего ткань быстрее теряет прочность.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как стирать плотенца, чтоб они оставались мягкими.