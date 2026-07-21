Как отбелить полотенца и не испортить их: советы экспертов

Эти простые правила сохранить полотенца мягкими, белыми и продлить срок их службы.

Со временем даже при регулярной стирке полотенца становятся тусклыми и покрываются стойкими пятнами. Многие используют отбеливатель, однако специалисты предупреждают: неправильное применение может повредить ткань и сократить срок службы изделий.

На сайте Марты Стюарт эксперты рекомендуют отдавать предпочтение кислородному отбеливателю, а не хлорному. Он эффективно удаляет загрязнения, освежает ткань и возвращает ей белизну, при этом действует значительно мягче.

Хлорный отбеливатель способен ослаблять волокна, вызывать пожелтение и обесцвечивать материал.

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Когда нельзя применять хлорный отбеливатель:

на ярлыке есть запрет на отбеливание;

полотенца цветные, с рисунком, вышивкой или декоративной отделкой;

ткань изготовлена из деликатных волокон;

изделие уже заметно изношено.

Как правильно использовать кислородный отбеливатель

Перед стиркой рассортируйте полотенца по цветам, добавьте стиральный порошок и необходимое количество кислородного отбеливателя согласно инструкции производителя. Стирайте при максимально допустимой температуре, указанной на ярлыке, затем высушите обычным способом.

Если нужно вывести пятно, растворите кислородный отбеливатель в теплой воде, нанесите раствор на загрязнение примерно на пять минут, после чего постирайте полотенце.

Как постирать полотенца с хлорным отбеливателем?

Хлорный отбеливатель допустимо использовать только для белых полотенец, если это разрешено производителем. Его следует заливать исключительно в специальный отсек стиральной машины, а не непосредственно на ткань. Дозировку превышать нельзя – избыток средства ускоряет износ волокон.

Главные ошибки при использовании отбеливателя

Специалисты выделяют несколько самых распространенных ошибок:

считать, что отбеливатель заменяет стиральный порошок (на самом деле очищает именно моющее средство);

лить хлорку прямо на ткань;

использовать слишком много отбеливателя;

применять хлорный отбеливатель для цветных полотенец;

слишком часто отбеливать белые изделия, из-за чего ткань быстрее теряет прочность.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как стирать плотенца, чтоб они оставались мягкими.

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