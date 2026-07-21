Спрятал взрывчатку в кастрюлях: агент РФ планировал двойной теракт в Ивано-Франковске

Взрывы должны были прогреметь на парковке жилого комплекса, чтобы поразить как можно больше людей.

Завербованный российскими спецслужбами мужчина пытался совершить двойной теракт во дворе жилого комплекса в центре Ивано-Франковска.

Как сообщает Служба безопасности Украины, первый взрыв должен был произойти в результате дистанционной активации самодельной бомбы на парковке. Второй взрыв планировался после прибытия на место происшествия экстренных служб.

Правоохранители установили, что подготовкой теракта занимался местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

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"После проведения агентурного инструктажа фигурант арендовал квартиру с видом на место запланированных взрывов. Затем он незаметно разместил во дворе телефон, подключенный к powerbank, чтобы кураторы из РФ выбрали место будущего подрыва. Далее он закупил компоненты для самодельных взрывных устройств (СВУ)", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, российские спецслужбисты дали агенту указание замаскировать СВУ под кухонные кастрюли. В каждую из емкостей он должен был поместить по 6 кг взрывчатого вещества, подключить детонаторы и наполнить сотнями металлических болтов для большего поражения. По инструкции врага фигурант должен был заложить первый СВП между гражданскими автомобилями на парковке.

Как добавили в спецслужбе, после взрыва и прибытия на место происшествия местных жителей, правоохранителей, "скорой" и спасателей россияне планировали дистанционно взорвать вторую взрывчатку со шрапнелью, замаскированную рядом.

В СБУ отметили, что предотвратили двойной теракт, задокументировали весь процесс его подготовки и установили сотрудников спецслужб РФ, причастных к планированию преступления.

В Одессе предотвратили убийство офицера ВМС

В мае контрразведка Службы безопасности предотвратила резонансный теракт в Одессе – в городе задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

По замыслу российских спецслужбистов, убийство офицера должно было произойти 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "Дня Победы".

По данным следствия, киллер планировал устроить засаду возле места проживания украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. СБУ узнала, что злоумышленник должен был открыть огонь в момент, когда офицер будет за рулем своего автомобиля при выезде со двора. Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.

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