РФ атаковала Запорожье авиабомбами: загорелась многоэтажка, есть погибшие (фото)

Авиабомбы ударили по жилым кварталам города.

Военные армии РФ сегодня нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обновлено в 16:00. Число погибших в результате удара возросло до трех, 13 человек ранены.

По данным Федорова, российские авиабомбы унесли жизни 67-летней женщины и мужчин 62 и 49 лет.

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Раньше он сообщал, что в результате этой атаки погибли два человека, еще девять нуждаются в помощи врачей.

Федоров отметил, что управляемые авиабомбы попали в жилые кварталы областного центра.

"Есть повреждения домов и нежилых помещений. Возникли пожары", – рассказал чиновник.

На атаку на Запорожье отреагировал президент Владимир Зеленский, сообщив, что в местах российских ударов авиабомбами продолжается спасательная операция.

"К сожалению, на данный момент известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые. Россияне атаковали обычный многоэтажный дом. Горят квартиры с первого по седьмой этаж. Все службы работают на местах – задействованы спасатели, медики, – делают все, чтобы помочь людям", – добавил президент.

Вражеские удары по Запорожью

В последнее время Россия усилила террор Запорожья с помощью управляемых авиабомб. Атаки с использованием этих средств поражения фиксируются в городе почти ежедневно. Это приводит к разрушению жилой застройки, пожарам, а также гибели и ранениям местных жителей.

В частности, в июне Россия сбросила на Запорожье девять авиабомб. Тогда погибли пять человек, более десяти получили ранения.

В результате удара были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания, а также территория конно-спортивного клуба.

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