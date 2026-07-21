'Стальной фронт' Рината Ахметова увеличил помощь 157-й ОМБр до 196 млн грн

"Стальной фронт" Рината Ахметова передал 157-й отдельной механизированной бригаде новую партию техники и оборудования общей стоимостью более 4,4 млн грн. В нее вошли пикапы, квадроциклы, компактные терминалы спутниковой связи и оборудование для учебных симуляций.

Военные получили автомобили Ford Ranger и Volkswagen Amarok, четыре квадроцикла Segway, 50 терминалов Starlink Mini и VR-очки. Общая стоимость новой партии помощи составляет 4,4 млн грн.

Транспорт обеспечивает быстрое перемещение личного состава, оборудования, боекомплекта и других грузов. Пикапы могут использоваться для логистических задач, работы мобильных групп и эвакуации. Квадроциклы необходимы для передвижения по бездорожью и на участках, где использование полноразмерных автомобилей затруднено.

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Терминалы Starlink Mini обеспечивают подразделения мобильным доступом к спутниковой связи. Компактный формат позволяет быстрее развертывать сеть на новых позициях, поддерживать управление подразделениями, передачу данных и координацию между военными. VR-очки расширяют возможности учебных симуляций и подготовки специалистов без использования боевой техники во время каждой тренировки.

"Запрос 157-й бригады охватывал сразу несколько важных направлений: мобильность, связь и подготовку военнослужащих. Мы передали технику, которая будет использоваться ежедневно при выполнении боевых и логистических задач. Совокупный объем помощи 157-й ОМБр в рамках "Стального фронта" уже составляет около 196 млн грн", – отметил представитель "Стального фронта" Рината Ахметова Евгений Величко.

157-я отдельная механизированная бригада была сформирована в 2024 году. По информации самой бригады, её подразделения участвовали в боевых действиях на Кураховском и Покровском направлениях, в частности выполняли задачи вблизи Покровска.

"На фронте скорость передвижения, наличие стабильной связи и качество подготовки напрямую влияют на выполнение задач и безопасность людей. Пикапы и квадроциклы обеспечивают подразделениям большую мобильность, Starlink Mini обеспечивает связь в полевых условиях, а VR-оборудование позволяет проводить дополнительные тренировки. Вся переданная техника соответствует нашим практическим потребностям", – пояснил представитель 157-й ОМБр.

"Стальной фронт" систематически обеспечивает 157-ю ОМБр транспортом, средствами связи, техническим оборудованием и другими ресурсами по заявкам военных. С учетом новой передачи общая стоимость помощи бригаде за все время сотрудничества достигла около 196 млн грн.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" – масштабная частная инициатива по поддержке Сил обороны Украины, объединяющая военную помощь предприятий SCM. С начала полномасштабного вторжения в рамках инициативы подразделениям передают транспорт, беспилотники, средства связи и РЭБ, оптику, амуницию, инженерное и медицинское оборудование. Предприятия также производят стальные укрытия, командные пункты, подземные стабилизационные пункты, противоминные тралы и защитные конструкции для военной техники, а также участвуют в строительстве фортификационных сооружений.

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