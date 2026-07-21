Имя загадочной женщины высекли в камне 2000 лет назад: ученые наконец узнали ее тайну

Она могла быть дочерью префекта Египта.

Над 2000-летним колодцем в римском городе Бутринт (сейчас это территория современной Албании) стилизованными греческими буквами длиной в семь футов выгравирована надпись "Юния Руфина, подруга нимф".

Эта надпись была обнаружена около 1930 года, и все это время археологи ломали голову над загадкой - кем была эта таинственная женщина и чем заслужила увековечение в камне? Как пишет Popular Mechanics, новое исследование археолога из Оксфордского университета Милены Мелфи, опубликованное в журнале Journal of Roman Archaeology, теперь раскрывает тайну Юнии Руфины.

Как отмечает археолог, такая простая надпись подразумевает, что в то время не требовалось никаких объяснений, чтобы описать Юнию Руфину людям.

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Мелфи написала, что связь Руфины с памятником "предполагает, что она обладала исключительным статусом, несомненно, была богата, легко ориентировалась в грекоязычной среде, соответствовала современным тенденциям императорского эвергетизма [использование частных состояний на общественное благо], продвигала культ нимф и симпатизировала александрийской/египетской культуре".

Традиционно нимфы ассоциировались с источниками воды, находящимися в природных гротах, и надпись в Бутринте подразумевает существование культа, почитающего этих духов природы, в котором, вероятно, участвовала Юния Руфина.

Юния Руфина – римское имя, и хотя надпись написана на греческом (а не на латыни), такая практика была распространена во времена правления Адриана. Буквы также оформлены в стиле, обычном для того периода. Имя предполагает, что семья Юнии Руфины была богатым римским кланом, тесно связанным с римскими чиновниками.

"Юния Руфина, как член влиятельной римской семьи, имевшей обширные связи в Египте, связанная с окружением Адриана, вероятно, находилась в Бутринте во время императорской поездки, либо в составе делегации императора, либо в качестве её принимающей стороны", - пишет Мелфи.

Она считает, что богатая, могущественная и имеющая обширные связи Юния Руфина могла быть дочерью Марка Юния Руфа, префекта Египта, и сводной сестрой Юлии Бальбиллы.

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