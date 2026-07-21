Пользуются огромным спросом: названы самые популярные автомобили с пробегом из США в Украине

Средний возраст подержанных американских автомобилей, пополнивших украинский автопарк в первом полугодии, составил более 6 лет.

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 22,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества пришлась на модели с бензиновыми двигателями, которые обеспечили 57% всех продаж. При этом на долю электромобилей пришлось 22%. На долю гибридных автомобилей приходится 13%, дизельных – 5%, а автомобилей с ГБО – всего 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в первом полугодии, составил 6,5 года.

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ТОП-5 подержанных автомобилей, произведенных в США:

Ford Escape – 2 446 автомобилей; BMW X3 – 1 644 автомобиля; Nissan Rogue – 1 575 автомобилей; Tesla Model Y – 1 446 автомобилей; BMW X5 – 1 442 автомобиля.

Автомобильный рынок Украины – последние новости

С января по июнь украинский автопарк пополнился на 30 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. По данным "Укравтопрома", по сравнению с первым полугодием 2025 года количество таких автомобилей сократилось на 5%.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие отечественный автопарк пополнился более чем на 77 тыс. автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как среди новых, так и среди подержанных бензиновых моделей доминируют кроссоверы.

Наибольшим спросом среди новых автомобилей с бензиновыми ДВС пользовался Hyundai Tucson. Среди импортированных подержанных автомобилей лидером стал Volkswagen Tiguan.

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