Удар РФ по судну в Чёрном море: Индия вызвала российского посла

В МИД страны заявили, что подобные нападения подрывают безопасность, защиту и стабильность международной морской торговли.

Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова в Министерство иностранных дел и выразила "серьезную озабоченность" после ракетного удара по черноморскому грузовому судну, которое выходило из украинского порта.

Как говорится в заявлении МИД Индии, в результате атаки погибли четверо граждан страны, пишет Reuters.

Отмечается, что Ладанова попросили передать серьезную озабоченность Индии и сообщили, что нападения на коммерческое судоходство и вызванные ими потери среди гражданского населения являются "неприемлемыми".

Видео дня

"Такие нападения подрывают безопасность, защиту и стабильность международной морской торговли", – говорится в заявлении.

В то же время Россия не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Нападение на судно Golden Leo – что известно

Как сообщал УНИАН, 19 июля Россия обстреляла тремя крылатыми ракетами судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау с экипажем из Индии и Сирии, в результате чего погибли 10 человек, включая четырех индийцев.

На борту торгового судна под флагом Гвинеи-Бисау, которое после погрузки кукурузы выходило из украинского порта, находились 17 членов экипажа – граждане Сирии и Индии. Иностранное судно сопровождал лоцман филиала "Дельта-лоцман" указанного госпредприятия.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Пожар на судне локализован. 8 членов экипажа удалось спасти и доставить на берег.

Вас также могут заинтересовать новости: