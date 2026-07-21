Производители ферросплавов призвали НКРЭКП не пересматривать тариф на передачу электроэнергии

В ассоциации заявляют, что пересмотр тарифа приведет к увеличению производственных затрат и негативно повлияет на конкурентоспособность.

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) обратилась к НКРЭКП с просьбой не утверждать проект решения о пересмотре тарифа на передачу электроэнергии и сохранить его на действующем уровне – 742,91 грн/МВт·ч. В ассоциации заявляют, что предлагаемый пересмотр тарифа приведет к увеличению производственных затрат энергоемких предприятий и негативно повлияет на конкурентоспособность украинской промышленности.

В ассоциации напомнили, что согласно проекту НКРЭКП, уже с 1 августа 2026 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии предлагается установить на уровне 928,45 грн/МВт·ч, что на 25% больше.

В то же время для предприятий ферросплавной и электрометаллургической отраслей расходы на электроэнергию являются одной из основных составляющих себестоимости продукции, поэтому пересмотр тарифа может привести к снижению конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках, сокращению производственных мощностей, занятости, валютной выручки и налоговых поступлений, отмечают в УкрФА.

Видео дня

В ассоциации обратили внимание на отдельные составляющие тарифа, которые требуют пересмотра. Прежде всего речь идет о включении в структуру тарифа 3,8 млрд грн на погашение основной суммы долга, увеличении финансовых расходов на обслуживание кредитов, а также существенном росте средств на компенсацию технологических потерь.

По оценке авторов обращения, финансирование компенсации технологических потерь увеличивается почти на 88% – несмотря на то, что, согласно прогнозам, ожидается сокращение объемов передачи электроэнергии. Кроме того, в ассоциации напомнили, что постановлением НКРЭКП уже подтверждено получение НЭК "Укрэнерго" почти 3,5 млрд грн избыточного дохода от деятельности по передаче электроэнергии в 2025 году. По их мнению, эти средства могут быть использованы для покрытия дефицита без пересмотра тарифа.

Также производители предупреждают: повышение тарифа может привести к сокращению потребления электроэнергии промышленными предприятиями и создать предпосылки для дальнейших пересмотров тарифа из-за уменьшения объемов передачи.

В ассоциации считают, что в случае необходимости компенсации расходов предыдущих периодов целесообразнее использовать альтернативные механизмы, в частности долгосрочную рассрочку обязательств или государственные и международные программы поддержки, без наложения дополнительной финансовой нагрузки на действующих потребителей.

Ранее экономический эксперт Андрей Забловский также заявил, что планы по пересмотру тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии должны сопровождаться четким обоснованием и анализом результатов предыдущих тарифных решений.

Вас также могут заинтересовать новости: