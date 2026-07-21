Вселенная резко изменит судьбу этих знаков Зодиака до конца июля

В списке есть представители знака Близнецы.

До конца июля 2026 года четырем знакам Зодиака предстоит отказаться от чего-то привычного. На первый взгляд это может показаться поражением, но, как спрогнозировала профессиональный астролог Хелена Хатор, именно такие перемены в итоге приведут их к крупным победам, пишет YourTango.

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Астролог объяснила, что после смены лунных узлов 26 июля некоторые знаки начнут постепенно превращаться в сильных и уверенных личностей. Этот процесс растянется примерно на 18 месяцев, но уже сейчас Вселенная начнет играть на их стороне. Благодаря смене энергетики они смогут сделать важные шаги к своим целям, успеху и реализации.

Близнецы

Хелена Хатор считает, что Близнецам предстоит выйти за пределы привычного окружения и отказаться от ограничивающей среды ради новых возможностей, связанных с путешествиями, международными проектами или более широкими перспективами. Сначала такие перемены могут восприниматься как потеря стабильности, однако со временем именно они помогут обрести внутреннюю силу. Астролог уверена, что отказ от бесперспективной работы, отношений или привычного образа жизни позволит Близнецам открыть перед собой новые горизонты. Их могут ждать переезд, обучение, запуск собственного дела или поиск истинного призвания. Все это значительно расширит круг возможностей и поможет добиться финансового роста и успеха.

Телец

Тельцам предстоит оставить позади то, что больше не способствует развитию. По мнению Хатор, это может быть связано с переездом, сменой места жительства или серьезными переменами в семье. Подобные решения окажутся непростыми, но именно они откроют путь к признанию и профессиональным достижениям. Как отмечают астрологи, представители этого знака обычно не любят резких перемен без четкого плана, однако в этот раз готовность выйти из зоны комфорта может стать ключом к одному из лучших периодов в их жизни. Отказавшись от привычного ради будущего, Тельцы смогут добиться карьерных высот, о которых раньше даже не мечтали.

Водолей

Последний год оказался для Водолеев эмоционально непростым, однако этот этап постепенно подходит к концу. По словам Хатор, представители знака начнут отказываться от отношений и связей, которые долгое время мешали им двигаться вперед. Астролог считает, что впереди Водолеев ждет период глубокого переосмысления. Они смогут изменить себя, привлечь перспективные знакомства, выгодные партнерства и новые возможности, а также стать более уверенными и заметными. Эти перемены будут происходить постепенно, но уже к концу лета окружающие увидят совершенно другого человека.

Лев

Львам предстоит окончательно попрощаться со своей прежней версией. Хотя сначала это может ощущаться как потеря, именно такие изменения станут отправной точкой для нового этапа жизни. По словам Хатор, судьбоносные отношения или важное партнерство способны стать главным катализатором успеха Львов. В течение следующих 18 месяцев они могут получить больше любви, влияния, новых возможностей и материального благополучия, чем могли бы достичь собственными силами. Тем, кто давно ждал серьезных перемен, стоит готовиться – впереди открываются совершенно новые перспективы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака войдут в "белую полосу" после долгих испытаний.

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