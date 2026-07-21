Война для бедных: Лубинец раскрыл масштабы коррупции в ТЦК

Люди, у которых нет денег на взятку, идут воевать, отметил Лубинец.

За выход из автобуса сотрудников ТЦК во время мобилизации военнообязанные платят $10 тыс. взятки, а если их уже доставили в военкомат, то эта сумма удваивается.

Об этом в интервью"Новости.Live" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Это для того, чтобы тебя просто сейчас выпустили. А завтра тебя могут снова поймать, мобилизовать. Проблема в том, что откупается одна часть общества, а другая часть не имеет на это средств и идет воевать", – рассказал Лубинец.

Параллельно с этим, по словам Лубинеца, ТЦК закрывают план "для галочки", мобилизуя "всех подряд".

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"С диагнозами у людей 59 лет, 58 лет, 57 лет. У нас есть случай в Закарпатье – 59 лет. Человек приехал на лечение. Из поезда выходит человек с медицинскими документами, приехавший на лечение в Закарпатье. Его тут же встречают на перроне сотрудники ТЦК и СП. Как нам рассказывал этот человек – посмотрели медицинские документы, выбросили. Человека мобилизовали", – говорит Лубинец.

По его словам, после мобилизации мужчины пять воинских частей отказались принимать его на службу. После чего мобилизованного юридически оформили в районном ТЦК и СП и фактически сделали из него военного.

"Когда туда приехал мой представитель по Закарпатью, человека привели к нам показать. Человек в гражданской одежде. И это при том, что уже две недели она военная. И совершенно понятный вопрос – если человек военный, то где военная форма? Чем человек занимается? А человека все равно пытаются, есть такой термин, чтобы кто-то купил из воинских частей", – добавил Лубинец.

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, ранее Лубинец уже заявлял, что наиболее сложной является ситуация с мобилизацией в Закарпатье. По его словам, там постоянно назначают временно исполняющего обязанности главы областного ТЦК сроком на 30 дней, после чего одного и того же человека вновь назначают на эту должность. Лубинец назвал это "юридической лазейкой".

Омбудсмен отметил, что в Украине есть два региона, где ситуация с мобилизацией "позитивная". Речь идет о Хмельницкой и Кировоградской областях.

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