Обрести свою суперсилу, несмотря ни на что: Добрынин посетил пациентов 'Школы супергероев'

В рамках проекта "Воплоти мечту" наставник инициативы и ведущий проекта "Ближе к звездам" на канале ТЕТ Никита Добрынин посетил филиал "Школы супергероев".

Встреча состоялась в рамках благотворительного проекта 1+1 media "Воплоти мечту". Ментор инициативы и ведущий программы "Ближе к звездам" на ТЕТ Никита Добрынин посетил учеников ГУ "Школы супергероев", чтобы поддержать и вдохновить пациентов, проходящих лечение.

Для детей провели эко-квест с элементами STEM-образования, чтобы рассказать им о здоровом образе жизни и важности экологичных привычек.

Во время знакомства супергерои рассказывали о своих увлечениях, мечтах и достижениях, которые им пришлось временно отложить из-за лечения. В ответ Никита Добрынин поделился историей своего профессионального пути и рассказал о своих "суперсилах", которые помогают ему преодолевать трудности, а также о том, откуда он черпает вдохновение. В частности, ведущий уже много лет увлекается чтением стихов, сценой и спортом. Он подчеркнул, что самое главное – не переставать мечтать, верить в свои силы и продолжать двигаться вперед, несмотря на любые испытания.

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"Вижу, что многие из вас занимаются футболом, играют в компьютерные игры, занимаются музыкой. А я никогда не был профессионалом в этом. Но начал декламировать стихи и выступать перед аудиторией, участвовать в конкурсах. И понял, что именно это – теперь моя суперсила. Она отличается от других, поэтому стоит всегда искать себя и то, в чём будет ваша уникальность. И что никто не сможет повторить, потому что так умеете только вы", – отметил ведущий.

"Каждая такая мотивационная встреча – это заряд вдохновения для наших супергероев. Ведь они могут увидеть, что интерес к жизни, настойчивость и знания приводят к успеху. Поэтому стоит уверенно, шаг за шагом идти вперед, а мы в Школе Супергероев всегда поддержим. Как всегда, благодарим партнеров за настоящий праздник для наших учеников", – отметила директор ГУ "Школа Супергероев" Наталья Жилинская.

Узнать подробнее о встрече можно из видео на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook.

Справка:

"Школа Супергероев" – это государственное учреждение, насчитывающее 26 образовательных центров "Школы Супергероев" в 19 областях Украины.

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