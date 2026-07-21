Современна отделка стен получается гораздо дешевле и практичнее обоев.

На протяжении десятилетий стены в жилых помещениях "по умолчанию" украшали обоями. Но дизайнеры все чаще критикуют этот материал. На самом деле современная отделка стен может быть гораздо дешевле, практичнее и красивее. Поэтому все больше людей выбирают новые материалы.

Мы разобрались, чем заменить обои, если нет денег или желания ухаживать за бумажным покрытием. Альтернативные материалы выглядят не хуже, а также оказываются гораздо дешевле в монтаже.

Что сейчас делают вместо обоев

Прежде чем узнать, чем заменить обои, сначала разберем минусы этого материала. Дизайнеры критикуют популярное покрытие за недолговечность и уязвимость. Обои часто рвутся, отклеиваются по швам, покрываются плесенью и портятся от влаги. К тому же узор быстро приедается, а его замена требует изнурительного демонтажа.

Видео дня

Для многих людей главным недостатком обоев является высокая цена. На комнату площадью 20 квадратов может уйти около 10 рулонов, что обойдется примерно в 15 тысяч гривень. Самые дешевые материалы стоят меньше, но и хуже выдерживают экстремальные условия. Современная отделка стен дешево и красиво, позволяя украсить комнату вообще без обоев.

Окрашивание

Самая дешевая замена обоев - это обычная водоэмульсионная краска. Стоит гораздо дешевле обоев, а нанести её можно самостоятельно, без привлечения мастера. Большим плюсом окрашивания является легкая замена цвета. Если предыдущий оттенок надоел, поверхность можно просто перекрасить в любой момент.

У окрашивания есть и недостаток: оно требует идеального покрытия - все изъяны сразу бросаются в глаза. Поэтому перед процедурой стены надо выровнять и прогрунтовать, что может потребовать немалых затрат. Но если покрытие уже ровное, декоративная покраска стен вместо обоев будет отличным вариантом.

Фактурная штукатурка

Если стены в помещении не совсем ровные, а обои клеить не хочется, то можно решить две проблемы одним махом. Для этого придумана фактурная декоративная штукатурка. Шпаклевка легко наносится и служит многие десятилетия, не изнашиваясь со временем. Базовую фактуру можно покрасить в любой цвет.

С помощью фактурной шпаклевки создают стильный дизайн, скрывают неровности стены и при желании создают интересный рельеф. Материалу можно придать любой внешний вид, будь то камень или мрамор. В уходе штукатурка вместо обоев гораздо проще, поскольку не боится влаги и механических повреждений.

Декоративные деревянные панели

Все больше людей клеят деревянные панели на стену вместо обоев. Они придают интерьеру экологический и дорогой вид, а также обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Дерево устойчиво к влаге, задерживает тепло зимой, легко моется и стильно выглядит.

Монтаж декоративных деревянных панелей гораздо проще окрашивания или поклейки обоев, поскольку не требует идеально ровных стен. Однако материал стоит дороже аналогов, поэтому не подойдет семьям с ограниченным бюджетом.

Вас также могут заинтересовать новости: