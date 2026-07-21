Популярная юмористка рассекретила свой вес до и после операции по уменьшению желудка

Анастасия отметила, что пока не завершила свой путь похудения.

Украинская юмористка и звезда "Квартала" Анастасия Ткаченко рассказала о своем весе до и после операции по уменьшению желудка.

Не секрет, что весной этого года актриса решилась на хирургическое вмешательство, после которого похудела на 30 килограммов. Сейчас Анастасия уверяет, что продолжает работать над своей фигурой, однако призналась, сколько килограммов весила раньше и какую цифру на весах видит сегодня.

"Мой максимум был 130 килограмм, сегодня на весах было 99,5. Чувствую себя прекрасно. Не могу смириться с этой переменой, потому что этому уделяют слишком много внимания. Я всем очень благодарна, но пока не готова говорить об этом широко, потому что я еще в процессе", – подчеркнула Ткаченко в проекте "Наедине с Гламуром".

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Анастасия добавила, что у нее нет конкретной цифры, до которой она стремится похудеть. Для нее приоритет сейчас – это быть здоровой.

"Не стремлюсь к какой-то конкретной цифре, у меня нет такого плана. Просто забочусь о здоровье и всё. Самое сложное было привыкнуть к тому, что люди воспринимают меня по-другому, ведь некоторые считают, что если человек полный, то он не может излучать уверенность в себе, сексуальность, красоту и все остальное. Внутри меня ничего не изменилось, но я просто стала более здоровым человеком", – отметила юмористка.

Напомним, ранее Оля Цибульская раскрыла свой новый вес после похудения.

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