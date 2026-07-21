Где ТЦК работает хуже всего, а где - лучше всего: Лубинец сравнил мобилизацию в областях

В Закарпатье существует схема, связанная с переназначением исполняющего обязанности главы ТЦК, сообщил уполномоченный по правам человека.

На данный момент зафиксировано четыре случая убийства людей в помещениях ТЦК и СП. Это произошло в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом в интервью Новини.Live рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Наиболее критическая сейчас ситуация, на мой взгляд, – это Закарпатье, на первом месте. Я вообще не понимаю, как там постоянно руководителя областного ТЦК и СП переназначают на 30 дней. Знаете, это такая юридическая лазейка. Не назначают полноценного руководителя ТВО на 30 дней. Через 30 дней снова того же самого. И это при том, что из Закарпатья я получаю наибольшее количество обращений в связи с незаконными действиями сотрудников ТЦК и СП", – рассказал Лубинец.

Он добавил, что также поступают жалобы в Одесской и Днепропетровской областях. Кроме того, есть "вопиющие" случаи и на Львовщине. В то же время, по словам Лубинеца, в Украине есть два "позитивных региона" – это Кировоградская и Хмельницкая области.

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"Кировоградский регион и город Кропивницкий, с учетом критерия количества проживающих там людей и количества мобилизованных, занимают первое место. И, на мой взгляд, если у нас есть передовые практики, которые отражены в статистике, почему бы руководителям областного уровня не продемонстрировать свои успешные примеры того, как проводить мобилизацию без нарушения прав граждан Украины? И автоматически мы не видим там общественного резонанса, мы не видим там противодействия. Автоматически там больше доверия к сотрудникам ТЦК и СП. Автоматически там более позитивно проходят мобилизационные процессы", – добавил Лубинец.

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, ранее в Львове возник масштабный конфликт с участием сотрудников ТЦК и СП. Тогда во время столкновения группа людей опрокинула служебный автомобиль группы оповещения ТЦК. Сообщалось, что это произошло во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации.

Впоследствии правоохранители задержали ряд участников конфликта. Среди них, в частности, были военнослужащие. Как отметили в СБУ, были задержаны именно наиболее активные участники происшествия, которые блокировали движение автомобиля ТЦК, прыгали на него и повредили его.

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