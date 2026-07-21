У побережья Румынии атакован корабль, шедший в Украину, - Reuters

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Корабль под либерийским флагом, которое следовало из Египта в Украину, подверглось нападению у побережья Румынии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Румынии Никушора Дана.

"Прошлой ночью корабль LPG Gas Lisbon под флагом Либерии подвергся атаке пределами территориальных вод Румынии, примерно в 20 морских милях (40 км) от побережья Румынии", – сказал он.

Дан добавил, что трое членов экипажа получили ранения. Румынские спасатели эвакуировали экипаж и направили буксир, чтобы убедиться, что корабль не дрейфует и не создает опасности для судоходства.

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"Государственные органы находятся в состоянии готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность, связанные с этим серьезным инцидентом, который, скорее всего, является частью незаконной агрессивной войны Российской Федерации против Украины", – добавил Дан.

Издание отметило, что в этом году как украинские, так и российские БПЛА неоднократно нарушали воздушное пространство и территориальные воды Румынии. Однако РФ либо отрицала ответственность за сообщения о нападениях на Румынию, либо утверждала, что их совершила Украина.

Удары по кораблям в Черном море: важные новости

Ранее в ВМС Украины сообщили, что РФ активизировала давление на Одессу, атакуя, в частности, иностранные корабли в портах. В ведомстве отметили, что целью Москвы является усиление давления на украинский экспорт.

Financial Times отмечает, что на фоне усиления российских ударов по портам Украина уже сталкивается с трудностями в экспорте. Отмечается, что атаки РФ уже сократили складские мощности Одессы на треть.

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