Почему дрон 'Лютый' превратили в многоразовый ракетный носитель: объяснение Defense Express

Одна из версий – конкуренция с дальнобойными беспилотниками FP-1.

Появление многоразовой версии украинского дальнобойного беспилотника Ан-196 "Лютый" может быть обусловлено конкуренцией, ведь нишу дальнобойных ударных БПЛА теперь заняли FP-1, которые при таких же или даже лучших характеристиках значительно дешевле. Такое мнение высказали эксперты Defense Express.

Они напомнили, что во время международного авиасалона Farnborough International Airshow в Великобритании на стенде "УкрОборонПрома" впервые представили многоразовый вариант дальнобойного ударного беспилотника Ан-196 "Лютый".

"Ранее его видели только в "одноразовой" версии камикадзе, которая несла на себе боевую часть массой 50–75 кг на дальность 1400–2000 км. Теперь же Ан-196 "Лютый" впервые представили в многоразовой версии в качестве ракетоносца", – пишут авторы со ссылкой на издание "Оборонка".

Видео дня

По их словам, на стенде был представлен сам новый вариант Ан-196 "Лютый" с четырьмя макетами ракет, а также можно было увидеть его фотографии с испытаний. Судя по конструкции ракет на опубликованных фотографиях, можно сделать вывод, что это именно крылатые ракеты, предположили эксперты.

"Сообщается, что они имеют максимальную дальность поражения 200 км и скорость полета свыше 500 км/ч, что, очевидно, достигается с помощью реактивного двигателя внутри корпуса. Никаких дополнительных подробностей ни о самом Ан-196 "Лютый", ни о ракетах пока не разглашается", – говорится в статье.

По мнению аналитиков, учитывая небольшой размер этих ракет, очевидно, что они имеют небольшую боевую часть или иную небольшую полезную нагрузку. Возможно, предполагают они, их основным назначением является перегрузка и прорыв противовоздушной обороны противника.

"По своей концепции они напоминают крылатые ракеты Barracuda-250 от американской компании Anduril, которые имеют максимальную дальность поражения более 370 км и боевую часть массой всего 18 кг", – рассказали в Defense Express.

По мнению экспертов, решение создать многоразовую версию Ан-196 "Лютый" может быть связано с конкуренцией:

"Дело в том, что нишу дальнобойных ударных беспилотников прочно заняли FP-1, которые при таких же или даже более высоких характеристиках, по имеющейся информации, значительно дешевле".

Поэтому, по мнению авторов, параллельно могли решить создать на базе Ан-196 "Лютый" многофункциональную платформу, которая после выполнения миссии возвращается обратно и используется повторно.

"Можно предположить, что Ан-196 "Лютый" в новом варианте, помимо этих неизвестных ракет, может нести и другое вооружение, а также полезную нагрузку. В частности, определенные авиационные бомбы, другие типы ракет, беспилотники и т. д.", – пишут эксперты.

Украинские дроны

Как сообщал ранее УНИАН, Россия лишилась безопасного тыла, ведь украинские ударные беспилотники средней дальности сделали уязвимыми российские пути снабжения на сотни километров от линии фронта. Украинские операторы могут установить на беспилотник терминал Starlink, чтобы обеспечить ему доступ к интернету, вывести аппарат "на критически важные автомагистрали", а дальше дроны начинают "свободную охоту" на глубине до 100 километров в тылу противника.

Также мы писали, что украинские дроны получили возможность сбрасывать управляемые боеприпасы. Для этого модули FireFly устанавливают на боеприпас, который подвешивается к дрону-бомбардировщику. Система способна самостоятельно корректировать траекторию полёта после захвата цели оператором и сброса боеприпаса.

Вас также могут заинтересовать новости: