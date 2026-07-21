Гибридный самолет, который перевернет мир пассажирских перевозок, преодолел историческую высоту

Аппарат совершил первый в авиационной отрасли высотный гибридно-электрический полет.

Компания GE Aerospace успешно испытала гибридно-электрическую силовую установку мегаваттного класса на высотах, на которых летают пассажирские самолеты. Ее гибридный самолет совершил первый полет на высоте более 30 000 футов (9,14 км), что приближает электрические силовые установки к коммерческой авиации, пишет Interesting Engineering.

Демонстрация состоялась накануне Международного авиасалона в Фарнборо в партнерстве с NASA, BETA Technologies и Boeing. Инженеры совершили полет на модифицированном самолете Saab 340B на крейсерских высотах, используемых коммерческими пассажирскими самолетами, и поддерживали работу гибридно-электрической силовой установки в течение более двух часов.

Основа системы – гибридно-электрическая силовая установка мегаваттного класса с напряжением в несколько киловольт от GE Aerospace, разработанная в рамках программы NASA "Демонстрация полётов с электрифицированной силовой установкой" (EPFD).

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В отличие от полностью электрических самолетов, гибридно-электрическая силовая установка сочетает в себе традиционную газотурбинную установку с электрической силовой. Система перераспределяет мощность между обоими источниками в зависимости от фазы полёта, повышая эффективность и сохраняя при этом характеристики, необходимые для коммерческой эксплуатации.

Инженеры установили экспериментальный силовой агрегат внутри перевернутой гондолы, закрепленной с правой стороны самолета Saab 340B. Такая конструкция обеспечила лучшую вентиляцию мощного электрического оборудования во время летных испытаний.

Система объединяет разработанные компанией GE Aerospace электродвигатели, преобразователи мощности, инверторы, контроллеры, редукторы, винты, теплообменники, датчики крутящего момента и электропроводку двигателя с турбовинтовым двигателем CT7. Компания BAE Systems поставила аккумуляторные батареи, а дочерняя компания Boeing – Aurora Flight Sciences – спроектировала гондолу в целом.

Пилоты компаний GE Aerospace и BETA Technologies провели летные испытания в США, после чего переправили самолет через Атлантический океан в Великобританию. На каждом этапе этого трансатлантического перелета самолет работал в гибридно-электрическом режиме.

Представленная технология также должна помочь сократить расход топлива более чем на 20% по сравнению с современными двигателями коммерческих самолетов.

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