9-летний школьник открыл собственный музей и попал в Книгу рекордов Гиннеса (фото)

Все началось с одной поездки в Шотландию, а закончилось официальным признанием.

Самым молодым куратором музея в мире официально признали 9-летнего американца Андерсона Тейлора из города Кембридж в штате Иллинойс, сообщает агентство PAP.

Идея появилась еще в 2022 году, когда семья мальчика поехала в отпуск в Шотландию. После посещения музея динозавров на острове Скай он "заразился" желанием создать нечто подобное у себя дома.

Вернувшись в США, Андерсон начал выступать перед жителями родного городка, рассказывая о своей идее на заседаниях местного совета. Энтузиазм мальчика передался и взрослым – сообщество Кембриджа поддержало проект. Местные власти выделили ему здание, в котором раньше располагались пожарная часть и клуб. Жители начали приносить витрины и экспонаты, а сам проект собрал около 20 тысяч долларов финансовой поддержки.

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Так, в 2024 году мальчик открыл собственный музей естественной истории – Cambridge Natural History Museum. Официально он открылся 10 августа – тогда Андерсону было 9 лет и 340 дней, именно этот возраст и зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса.

В коллекции представлены окаменелости, минералы, драгоценные камни и препарированные животные. Попасть туда можно только по предварительной записи, а сам Андерсон проводит экскурсии и делится с посетителями своими знаниями.

Сейчас мальчику уже 11 лет, и он мечтает стать палеонтологом, чтобы пополнять коллекцию музея собственными находками динозавров и окаменелостей.

"Динозавромания"

Как писал УНИАН, торги за скелеты динозавров на аукционах превратились в настоящее увлечение сверхбогатых коллекционеров – суммы достигают десятков миллионов долларов. Так, скелет тираннозавра Stan в свое время был продан за 31,8 млн долларов, стегозавра – за 44,6 млн, а совсем недавно тираннозавра Gus продали за рекордные 50,1 млн долларов. Впрочем, ажиотаж вокруг ископаемых останков сразу же привлек и мошенников – на рынке начали появляться подделки и скелеты сомнительного происхождения.

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