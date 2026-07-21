Лубинец раскрыл, к чему приведет дальнейшее игнорирование бусификации в Украине

"Точка кипения в украинском обществе уже на грани", – подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Ситуация с мобилизацией в Украине не улучшается, а наоборот ухудшается с каждым днем. Об этом в интервью Новини.Live рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Каждый день я получаю обращения от граждан Украины, чьи права были нарушены различными способами. У нас есть случаи, когда мы приезжали в помещения ТЦК и СП и находили человека, например, у которого сломали ребра. Последний случай, с которым мы сейчас разбираемся, – это обращение от семьи мобилизованного мужчины. Через 12 дней им сообщили, что он умер. На самом деле он умер на следующий день после мобилизации. 10 дней не давали никакой информации о том, где его тело. Пытались как можно быстрее похоронить этого человека без установления причины смерти", – рассказал Лубинец.

Всё это, по его словам, приводит к тому, что в отношении мобилизации в Украине возникает всё больше критических замечаний. И если это не изменить, то, по его мнению, это может привести к силовому противостоянию между военнообязанными и сотрудниками ТЦК и СП.

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"То, что у нас недавно произошло во Львове, – это же только первое проявление… У нас украинское общество сейчас превращается в суд Линча. Из-за того, что они не видят, по их мнению, правовой реакции на действия ТЦК и СП, сами граждане Украины берут на себя ответственность и таким образом противодействуют. Это, в том числе, приводит к самым худшим последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна показать нам всем, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже на грани. На мой взгляд, нужно срочно урегулировать эту ситуацию", – отметил Лубинец.

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, в начале июля между сотрудниками ТЦК и СП во Львове произошел масштабный конфликт. Тогда группа людей опрокинула служебный автомобиль группы оповещения ТЦК. Позже часть участников конфликта была задержана правоохранителями. Сообщалось, что среди них были, в частности, и военные.

Лубинец ранее также заявлял о проблемах коррупции в ТЦК. По его словам, за выход из автомобиля военнообязанные платят 10 тысяч долларов. А если их уже доставили в помещение ТЦК, то эта сумма увеличивается вдвое. На фоне этого часть общества, которая не может откупиться, вынуждена идти воевать, отметил Лубинец.

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