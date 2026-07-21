Теперь на воде: вышел финальный трейлер боевика 'Мятеж' с Джейсоном Стейтемом

В украинский прокат фильм выйдет уже 27 августа 2026 года.

Вышел финальный трейлер остросюжетного экшна "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил легенда жанра Джейсон Стейтем ("Гнев человеческий", "Механик", "Пчеловод", "Убежище", франшизы "Перевозчик", "Форсаж", "Неудержимые").

На этот раз герой Стейтема – бывший спецназовец Коул Рид, которого поиски убийцы своего нового босса, тайского миллиардера Тибу, приводят на борт гигантского контейнеровоза. Там поиски правды, стремление очистить свое имя и наказать виновных оборачиваются для него смертельной борьбой за выживание и раскрытием международного преступного заговора.

Также в фильме снялись Аннабелль Уоллис ("Люди Икс: Первый класс", "Проклятье Анабель", "Мумия", сериал "Острые козырьки"), Джейсон Вонг ("Джентльмены", "Гнев человеческий"), Арнас Федаравичус (сериалы "Последнее королевство", "Колесо времени", "Белый лотос"), Роланд Мюллер ("Мотылек", "Небоскреб", "Рыцари справедливости") и другие.

Видео дня

Режиссером и сценаристом картины выступил француз Жан-Франсуа Рише ("Нападение на 13-й участок", "Враг государства № 1", "Рейс").

Для Стейтема "Мятеж" стал не только новой главной ролью, но и очередным продюсерским проектом его компании Punch Palace Productions.

Съемки фильма проходили в Великобритании и на Мальте.

Как ранее сообщал УНИАН, в украинский прокат фильм выйдет 27 августа 2026 года.

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