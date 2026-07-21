Европу ждет новая волна беспощадной жары до +47°

Синоптики предупреждают о рекордной жаре, тропических ночах и чрезвычайной пожарной опасности.

В ближайшие дни юго-запад Европы окажется под влиянием мощного антициклона, который принесет раскаленный воздух из Сахары. Наиболее тяжелая ситуация ожидается в Испании, где температура местами может достигнуть +45…+47 °C, приблизившись к национальным рекордам.

Как пишет Severe-weather, сильнее всего жара затронет южные, центральные и восточные районы Испании. Ночью температура не будет опускаться ниже +25 °C, что значительно увеличит тепловую нагрузку на организм.

Уже в среду воздух в центральной Испании прогреется до +42…+44 °C, а в четверг и пятницу в отдельных районах ожидается +44…+46 °C, местами – до +47 °C.

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Жаркая погода распространится и на соседние страны. В большей части Португалии температура составит +34…+40 °C, однако к концу недели с Атлантики начнет поступать более прохладный воздух, и столбики термометров опустятся до +28…+33 °C.

Во Франции в четверг также ожидается новая волна жары – на юге страны воздух прогреется до +37…+39 °C.

Синоптики предупреждают, что сочетание экстремальной жары, сухого воздуха и порывистого ветра создаст чрезвычайно высокий риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров на Пиренейском полуострове.

По предварительным прогнозам, в конце июля область аномальной жары может начать распространяться на другие районы Западной и Центральной Европы.

Затронет ли европейская жара Украину - прогноз синоптика

В комментарии Погода УНИАН синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что пока жара из Европы не грозит Украине.

По его данным, в ближайшие дни температура в Украине даже будет снижаться. Во второй половине недели днем ожидаются комфортные для лета +20°...+27° по всей территории Украины.

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