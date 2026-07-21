В Ryanair отреагировали на ужасный инцидент с пассажиром, которого едва не вытянуло через окно

Вероятно, причиной инцидента могло стать попадание постороннего предмета в двигатель.

Ирландский лоукостер Ryanair заявил, что самолеты Boeing 737 остаются одними из самых безопасных в мире, несмотря на инцидент, во время которого пассажира частично вытащило наружу через разбитое иллюминаторное окно, пишет The Independent.

Издание напомнило, что 61-летний серб Любиша Карович едва не вылетел из салона самолета во время рейса из греческих Салоник в немецкий Мемминген. По предварительным данным, акриловое окно повредил осколок, отлетевший от двигателя.

"С момента появления этих самолетов (Boeing 737) в мире было выполнено буквально сотни миллионов рейсов. Это, пожалуй, самые безопасные самолеты, которые когда-либо создавались. Они проходят тщательное техническое обслуживание, а наши экипажи обладают высоким уровнем подготовки", – заявил финансовый директор группы Ryanair Нил Сорахан, которого цитирует The Guardian.

Видео дня

По словам генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что причиной инцидента могло стать попадание постороннего предмета в двигатель во время взлета из Салоник.

"Пока что все указывает на то, что двигатель мог быть поврежден из-за постороннего предмета во время взлета. Но мы пока не можем утверждать это окончательно", – сказал он во время презентации квартальных финансовых результатов компании.

Жизнь пассажира спасли его жена Светлана Гркович и ещё два человека, которые схватили мужчину за ноги и смогли затащить его обратно в салон.

После потери герметичности самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Салоник.

Расследование продолжается

Инцидент, произошедший 10 июля, расследует Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB). О'Лири сообщил, что предварительный отчет ожидается примерно через 28 дней, после чего будет обнародован подробный отчет. По словам Сорахана, Ryanair поддерживает связь с семьями пострадавших.

"Наш экипаж проделал феноменальную работу и благополучно вернул самолет в Салоники. Все без исключения пассажиры самостоятельно покинули самолет. Бортпроводники и пилоты сработали блестяще", – подчеркнул он.

При этом представитель компании отметил, что говорить о возможной компенсации супругам пока рано, ведь окончательные причины происшествия еще не установлены.

Он подчеркнул, что авиакомпания полностью сотрудничает со следствием и оказывает всю необходимую помощь.

О'Лири также сообщил, что самолету, попавшему в инцидент, было 18 лет, а его двигатель в течение последних двух лет прошел полное техническое обслуживание и капитальный ремонт.

Как отмечает Reuters, это событие напомнило два похожих инцидента с самолетами Southwest Airlines в 2016 и 2018 годах. После них Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пересмотрело подходы к реагированию на подобные аварийные ситуации.

Инцидент с пассажиром в самолете

Напомним, на рейсе компании Ryanair во время полета на Boeing 737, находившемся на высоте около 6100 метров, оторвалась часть двигателя и разбила иллюминатор. В результате одного из пассажиров – 61-летнего гражданина Сербии – едва не вытянуло наружу. Пострадавшего "затянуло до плеч" наружу из-за резкого перепада давления. Спасла мужчину жена, которая сидела рядом и держала его, пока на помощь не пришли другие пассажиры. Инцидент произошел на борту рейса FR1879, следовавшего из Салоник в немецкий Мемминген. В салоне началась паника, люди кричали, потому что из-за разгерметизации самолет сразу начал терять высоту.

Вас также могут заинтересовать новости: