Кадыров угрожал Немцову расстрелом - свидетель

Свидетель - журналист и общественный деятель Александр Рыклин - утверждает, что Рамзан Кадыров угрожал Немцову в декабре 2002 года на Съезде чеченского народа в Гудермесе. Как рассказал адвокат потерпевших Вадим Прохоров, Немцову, в то время руководителю фракции "Союз правых сил" в Госдуме, в Гудермесе в тот день угрожали дважды из-за его выступления, посвященного политическому устройству России, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеДочь Немцова покинула территорию России из-за угроз - СМИ

Первый раз к нему в зале подошел человек, предъявивший удостоверение офицера ФСБ, и сказал Немцову, что за такие речи его следует расстрелять. Об этом эпизоде писал и сам Немцов в своей книге "Исповедь бунтаря" в 2007 году.

Позже Немцову сказали, что это был Рамзан Кадыров. Далее, по словам Прохорова и Рыклина, Кадыров угрожал Немцову уже на улице в присутствии свидетелей.

Прохоров особо отметил, что эти угрозы воспринял всерьез не только сам Немцов, но и тогдашний руководитель чечни отец Рамзана Ахмад-Хаджи Кадыров: он выделил Немцову охрану, которая сопроводила его до ингушской границы.

Родственники Немцова требуют, чтобы глава Чечни был допрошен в рамках дела. Сам он заявлял, что готов явиться к следователям.

"Они говорят, что якобы Кадыров когда-то сказал Немцову, а я не помню этого. Просто Немцов, остальные, та пятая колонна, когда их начинают забывать, то они сразу про меня вспоминают, чтобы определенное население России заговорило о Кадырове, чтобы они были на плаву", - сказал Кадыров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту под стенами Кремля в ночь с 27 на 28 февраля.