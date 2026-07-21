Як користуватися кондиціонером, щоб менше платити за електроенергію: відповідь експертів

Експерти назвали найбільш економний режим, який не вдарить по кишені.

У спеку кондиціонер часто працює майже постійно, що помітно збільшує рахунки за електроенергію. Експерти пояснили, який режим роботи пристрою дозволяє не лише знизити витрати, а й продовжити термін його служби.

Фахівці рекомендували використовувати автоматичний режим (Auto), а не режим постійної роботи вентилятора (On). Саме він вважається найекономнішим, оскільки вентилятор працює лише тоді, коли кондиціонер активно охолоджує приміщення, пише Housedigest.

Натомість у режимі On вентилятор не вимикається навіть після досягнення заданої температури. Через це він продовжує споживати електроенергію, що сильно збільшує щомісячні рахунки за електрику.

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Крім економії електроенергії, автоматичний режим також допомагає зменшити зношування обладнання. Оскільки вентилятор працює лише під час циклів охолодження, двигун і пов'язані з ним компоненти служать довше. У режимі постійної роботи вони зношуються швидше, а повітряний фільтр забруднюється інтенсивніше, що може призвести до частішого технічного обслуговування.

Експерти зазначили, що заміна двигуна вентилятора може коштувати від $300 до $900, тому правильний режим роботи кондиціонера дозволяє уникнути зайвих витрат у майбутньому.

Ще одна перевага автоматичного режиму полягає в ефективнішому контролі вологості. Під час роботи кондиціонер видаляє зайву вологу, яка накопичується на холодних теплообмінниках у вигляді конденсату. Якщо вентилятор продовжує працювати після завершення циклу охолодження, частина цієї вологи знову випаровується в повітря.

У результаті в кімнаті стає більш душно, через що люди нерідко ще сильніше знижують температуру на кондиціонері. Це змушує компресор працювати інтенсивніше й збільшує споживання електроенергії.

Для тих, хто хоче підтримувати циркуляцію повітря без значних витрат, експерти радять використовувати режим "циркуляції" або "еко-вентилятора", якщо він передбачений у моделі кондиціонера. У такому режимі вентилятор автоматично вмикається лише на 15–20 хвилин щогодини, забезпечуючи рівномірний розподіл повітря без постійного споживання електроенергії.

Таким чином, фахівці дійшли висновку, що саме автоматичний режим є найкращим вибором для більшості користувачів, адже допомагає одночасно економити електроенергію, підтримувати комфортний мікроклімат у приміщенні та зменшувати зношування кондиціонера.

Інші новин про використання кондиціонера

Раніше експерти дали несподівану відповідь на те, чи потрібно вимикати кондиціонер під час провітрювання. За словами фахівців, часте вмикання та вимикання кондиціонера може споживати більше енергії.

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