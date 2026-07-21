Британская авиакомпания 'первой в Европе' создаст парк электросамолетов

Небольшие самолеты заряжаются за 20-40 минут.

Компания Loganair с 2029 года начнет эксплуатировать парк из не менее пяти электрических самолетов для перевозки пассажиров и грузов, пишет издание Independent.

Авиакомпания договорилась о покупке полностью электрических самолетов Beta Alia CX300 с опционом на приобретение еще пяти самолетов в первый день авиасалона в Фарнборо, который проходит с 20 по 24 июля. Таким образом, Loganair станет первой коммерческой авиакомпанией в Европе, которая создаст парк электрических самолетов.

Электросамолёты будут эксплуатироваться на существующих взлётно-посадочных полосах и могут заряжаться за 20–40 минут.

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"Это поистине исторический момент для Loganair и для европейской авиации. Наша демонстрационная программа, проведённая в начале этого года, доказала, что электрическая авиация – это уже не концепция будущего, а реальная коммерческая возможность. Самолёты продемонстрировали потенциал сокращения эксплуатационных расходов до 80% при сохранении надёжного регионального авиасообщения, от которого зависят наши клиенты и местные сообщества", - указал генеральный директор Loganair Люк Фараджалла.

В ходе испытаний электрического самолета, прошедших в марте 2026 года, компании Loganair и Beta Technologies в партнерстве с Royal Mail выполнили ряд рейсов по почтовым маршрутам Шотландии. Есть надежда, что это сыграет важную роль в оказании помощи жителям более изолированных шотландских населенных пунктов с недостаточно развитой инфраструктурой.

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