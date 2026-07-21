Граждане Украины, которые вышли на заслуженный отдых по возрасту, получают пенсионное удостоверение. В некоторых случаях его, спустя некоторое время, необходимо заменить. Узнайте, что нужно для того, чтобы получить пенсионное удостоверение нового образца и кто должен обратиться в ПФУ с соответствующей просьбой.
Ранее мы рассказывали, кому положена надбавка к пенсии в Украине.
Можно ли поменять пенсионное удостоверение и кому нужно это сделать
На официальном сайте Пенсионного фонда Украины сказано, что некоторые украинцы, попадающие под одну из трех категорий, должны обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление на замену пенсионного удостоверения. Сделать это должны люди, которые:
- пользуются непригодным (недействительным) документом;
- потеряли свое пенсионное;
- получают другой вид пенсии, отличный от прежнего.
Также на сайте обнародовали информацию о том, какие документы нужны для оформления пенсионного удостоверения в Украине и каким образом можно их подать:
- через сервисный центр ПФУ - взять с собой паспорт, РНОКПП и фотографию;
- онлайн в личном кабинете на веб-портале в разделе "Щодо пенсійного забезпечення" - отсканировать паспорт, РНОКПП, подпись черными чернилами и фото;
- в мобильном приложении "Пенсионный фонд", выбрав вкладку "До ПФУ" и раздел "Комунікації до ПФУ" – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".
Важно, что новое пенсионное удостоверение будет отображаться в приложении Дія, и иметь такую же юридическую силу, как и традиционный, "бумажный", вариант.