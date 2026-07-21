В ПФУ назвали категории украинцев, чьи пенсионные удостоверения требуют замены.

Граждане Украины, которые вышли на заслуженный отдых по возрасту, получают пенсионное удостоверение. В некоторых случаях его, спустя некоторое время, необходимо заменить. Узнайте, что нужно для того, чтобы получить пенсионное удостоверение нового образца и кто должен обратиться в ПФУ с соответствующей просьбой.

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Можно ли поменять пенсионное удостоверение и кому нужно это сделать

На официальном сайте Пенсионного фонда Украины сказано, что некоторые украинцы, попадающие под одну из трех категорий, должны обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление на замену пенсионного удостоверения. Сделать это должны люди, которые:

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пользуются непригодным (недействительным) документом;

потеряли свое пенсионное;

получают другой вид пенсии, отличный от прежнего.

Также на сайте обнародовали информацию о том, какие документы нужны для оформления пенсионного удостоверения в Украине и каким образом можно их подать:

через сервисный центр ПФУ - взять с собой паспорт, РНОКПП и фотографию;

онлайн в личном кабинете на веб-портале в разделе "Щодо пенсійного забезпечення" - отсканировать паспорт, РНОКПП, подпись черными чернилами и фото;

в мобильном приложении "Пенсионный фонд", выбрав вкладку "До ПФУ" и раздел "Комунікації до ПФУ" – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Важно, что новое пенсионное удостоверение будет отображаться в приложении Дія, и иметь такую же юридическую силу, как и традиционный, "бумажный", вариант.

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