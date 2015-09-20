В Москве проходит многотысячный митинг "за сменяемость власти" в России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акция согласована с мэрией Москвы и проходит в спальном районе у метро "Люблино". Власти Москвы согласовали участие в акции 40 тысяч человек.

Участники акции держат в руках государственные флаги РФ и оппозиционного движения "Солидарность". На сцене установлен баннер "За сменяемость власти", выступают лидеры российской оппозиции.

Также у участников акции можно увидеть плакаты с надписями: "Кто убил Немцова?", "Путин не царь, а чиновник", "Допросите Кадырова", "Вова достал". Участники акции скандируют: "Свободу политзаключенным!"

Как отметили организаторы акции, митинг проводится в годовщину так называемой "рокировки", когда 20 сентября 2011 года было объявлено, что Владимир Путин, занимавший тогда пост премьера, будет в третий раз баллотироваться в президенты, а Дмитрий Медведев в случае его победы станет главой правительства.

Место проведение акции огорожено металлическим заграждением, вход осуществляется только после прохода через рамки-металлоискатели.

По периметру стоят сотрудники полиции, в небе баражирует полицейский вертолет.

"Четыре года назад, 24 сентября 2011 года, на съезде "Единой России" Путин и Медведев объявили о "рокировочке", поставив всю страну перед фактом: власть в России окончательно узурпирована и расценивается как пожизненное право действующего правителя. Удержание власти стало единственным смыслом всех действий государственных органов. 20 сентября 2015 года мы выходим на митинг, чтобы потребовать сменяемости власти", - заявляют организаторы.

Участники акции намерены потребовать "безусловный" доступ на выборы представителей оппозиции, прекращения войны, отмены цензуры, освобождения политзаключенных и борьбы с коррупцией.

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Как заявил УНИАН российский оппозиционер Алексей Навальный, "отвратная мошенническая акция двух мошенников, совершенная на съезде мошенников, стала поворотной точкой в новой истории России".

"Если до 24 сентября 2011 года можно было говорить, что власть держится на цензуре, вранье и обмане, но, по крайней мере, сама идея периодической смены власти публично сомнению не подвергалась, то после - узурпация и последующее пожизненное удержание власти Путиным и его бизнес-партнерами стало смыслом всех решений и действий государственной машины", - считает Навальный.

Он убежден, что для удержания и упрочнения власти используется всё – "от войны и телепропаганды до политзаключенных и глупостей, вроде уничтожения продуктов". Фальсификации на выборах в Госдуму в 2011 году, окончательно лишившие власть легитимности, стали прямым следствием той "рокировочки", добавил оппозиционер.

"Общих шествий в Москве не было полгода - со времени убийства Бориса Немцова. Большого митинга у нас не было года полтора", - сказал Навальный.

"Нам явно стоит собраться, обсудить важные вещи и продемонстрировать этим странным людям, считающим, что у них в частной собственности может находиться целая страна, чтомы тоже тут живём и мы как-то не очень планировали жить в монархии", - добавил он.