В России задержали все руководство республики Коми

В России задержан глава республики Коми Вячеслав Гайзер и еще 18 человек по подозрению в завладении государственным имуществом.

Обыски также проходят по месту жительства Гайзера , а также по месту работы задержанных заместителя главы Коми Алексея Чернова и предпринимателя Валерия Веселова, сообщает ТАСС.

Ранее Федеральная служба безопасности и Следственный комитет пресекли деятельность преступного сообщества, которым руководил глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, действия которого, считает следствие, были направлены на завладение госимуществом, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"ФСБ России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем Черновым, а также Александром Зарубиным и Валерием Веселовым", - сказал он.

Сообщается, что Управлением по расследованию особо важных дел СК 18 сентября возбуждено уголовное дело в отношении 19 руководителей и участников преступного сообщества, совершивших в период с 2006 по 2015 год преступления, предусмотренные статьями 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) УК РФ.

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