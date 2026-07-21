Россия запустила новую партию спутников-аналогов Starlink: Флэш ответил, когда они станут угрозой

Россия запускает эти спутники, чтобы в будущем использовать их в военных целях.

Россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом "Старлинков". Таким образом, на орбите сейчас находится до 40 спутников.

Об этом заявил специалист в области военных радиотехнологий, внештатный советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов. "Стоит отметить, что спутники еще не заняли своих мест в орбитальной группировке, но могут сделать это быстро", – сказал он.

По словам Флэша, чтобы начать использовать группировку "Рассвет" в военных целях, россиянам нужно запустить как минимум несколько сотен спутников.

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Для сравнения он привел примеры: у SpaceX сейчас более 15 тыс. спутников, у One Web – 600–700, у Amazon Leo – 400–500 (планируется до 4000).

Системы связи "Рассвет": что известно

Как сообщал УНИАН, в России планируют развернуть эти группировки низкоорбитальных спутников для управления "тяжелыми дронами". Первые три спутника группировки вывели на орбиту с космодрома "Восточный" в 2023 году. Аппараты предназначались для испытаний: по их работе проверяли передачу данных, устойчивость связи и поведение аппаратов на орбите.

В мае 2024 года с космодрома "Плесецк" запустили ещё три спутника. Эти аппараты были больше предыдущих и стали полноценными прототипами серийных изделий. В частности, на них протестировали оборудование спутниковой связи с поддержкой стандарта 5G NTN (non-terrestrial network), а также лазерные каналы связи между спутниками.

23 марта 2026 года "Бюро 1440" сообщило о выводе на орбиту 16 спутников, которые станут основой будущей системы связи "Рассвет". Их запуск задерживается примерно на три месяца из-за проблем с производством. Всего проект предусматривает развертывание 156 аппаратов в этом году, еще 292 – в следующем году и 318 – в 2028 году.

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