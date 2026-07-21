Россияне возвращаются к наличным, усиливая давление на экономику РФ: подробности от BBC

Около 6% российских предпринимателей в ходе опроса заявили, что прибегли к "серым схемам" из-за налоговой нагрузки.

Россияне возвращаются к наличным, поскольку отключения мобильного интернета затрудняют карточные платежи, а всё больше предприятий пытаются уклоняться от уплаты налогов из-за растущего финансового давления. Об этом сообщает BBC.

По данным Центрального банка РФ, проанализированным журналистами BBC, с начала года объем наличных денег в обращении в России вырос на 1,56 трлн рублей. Это самый большой рост за аналогичный период в любом году, если не учитывать период пандемии COVID-19.

Как отмечают авторы материала, этот скачок произошел на фоне атак украинских дронов, после которых российские власти неоднократно ограничивали работу мобильного интернета. Из-за этого многие люди не могли расплачиваться картами.

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Последний рост объема наличных стал продолжением нескольких предыдущих волн увеличения снятия денег с банковских счетов во время войны, поскольку россияне пытались создать для себя финансовый запас на случай неопределенности.

"Сейчас эти изменения затрудняют государству сбор налогов именно в то время, когда оно сталкивается с растущим дефицитом бюджета и нуждается в каждом рубле, который только можно собрать, для финансирования войны в Украине", – говорится в материале.

Отмечается, что хотя российский нефтегазовый сектор, на долю которого приходится около четверти государственных доходов, извлек выгоду из недавнего роста цен на нефть после войны между Израилем и Ираном, экономика страны в целом замедляется.

Экономика замедляется, а налоги растут

В мае Министерство экономики России снизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,4%. Как отмечают в BBC, это означает, что страна может продемонстрировать самый слабый экономический рост с 2022 года.

Чтобы увеличить доходы бюджета, в январе российские власти повысили ставку НДС с 20% до 22% и снизили порог, после достижения которого малые и средние предприятия обязаны уплачивать этот налог. Это поставило на грань выживания многие компании, которые и без того находились в сложном положении.

"В связи со снижением рентабельности из-за повышения налогов и замедления экономики аптеки, рестораны, салоны красоты и небольшие магазины все чаще поощряют клиентов расплачиваться наличными, чтобы скрыть большую часть доходов от налоговых органов", – говорится в публикации.

Бизнес уходит в "тень"

Финансовый директор российского "Сбербанка" Тарас Скворцов в прошлом месяце заявил, что есть "очень серьёзные признаки" увеличения количества компаний, выплачивающих зарплаты "в конвертах" – скрытно, вне официального учёта.

Согласно майскому опросу крупнейшей российской ассоциации малого и среднего бизнеса "Опора России", около 6% предпринимателей заявили, что из-за новой налоговой нагрузки они прибегли к "серым схемам", в частности начали избегать выдачи кассовых чеков.

Наличные расчеты, как отмечается в публикации, помогают бизнесу занижать объемы оборота, чтобы оставаться ниже порога уплаты НДС, а выплата зарплат наличными позволяет избегать налогов на оплату труда.

"Советская привычка хранить деньги "под матрасом" вновь набирает популярность, несмотря на двузначную доходность банковских депозитов, которую Центральный банк поддерживает на высоком уровне в условиях борьбы с устойчивой инфляцией, вызванной войной", – отмечают авторы.

В настоящее время годовой срочный вклад в "Сбербанке" на 100 тыс. рублей предусматривает 10% годовых. В то же время, по данным Центрального банка РФ, в мае россияне сняли с банковских счетов 550 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей пришлось на срочные депозиты.

Что происходит с экономикой РФ

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что дыра в бюджете России в 2026 году превысит прогноз более чем на 1 триллион рублей.

Отмечалось, что, по прогнозам, в этом году федеральные расходы составят 45,11 трлн рублей, тогда как в бюджетном законе предусмотрено 44,07 трлн рублей.

Прогнозируемые доходы остаются неизменными – на уровне 40,28 трлн рублей, что означает дефицит бюджета в размере 4,83 трлн рублей. В то же время закон о бюджете предусматривает дефицит в 3,79 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

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