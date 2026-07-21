В Украине нет запасов бензина: эксперт предупредил о напряженном периоде

Цены на заправках уже стремительно растут.

Украина исчерпала собственные запасы дешевого бензина, и цены на топливо на АЗС начали расти. Дефицит топлива украинцам не грозит, однако его поставки могут затрудниться и подорожать, сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире"Новости.Live".

"Запасов бензина нет. Обстрелы инфраструктуры – это не просто нефтебазы и заводы, они уже уничтожают заправки. Многие жаловались, что цены так быстро росли весной – а где же запас? Рост цен в мире начался в начале июля, а на наших заправках они начали расти только вчера. То есть почти три недели мы держались именно за счет запасов, которые были дешевле. Но этот запас уже исчерпан. Мы будем работать полностью "с колес", и в условиях высокого спроса нас ждет очень напряженный период", – предупреждает эксперт.

По его словам, поставки топлива в Украину идут через Европу, но соседние государства могут еще больше осложнить логистику.

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"Мы много топлива закупаем в портах – то есть завозим из третьих стран через европейские порты. Например, в марте у нас был прецедент, когда Польша перекрыла нам поставки, а Румыния – тоже. Думаю, нас ждет очередное испытание. Вероятно, что у наших традиционных поставщиков будет сложно закупить топливо. Придется искать его в более отдаленных регионах и пытаться доставлять сюда", – предполагает специалист.

В то же время Куюн отмечает, что в дефицит топлива в Украине не очень верит.

"Мы пережили 2022 год, пережили очень сложную зиму. Топливо найдем – вопрос в цене. Просто нам нужно будет предложить гораздо больше, чем, условно, тем же полякам", – резюмирует эксперт.

Цены на топливо в Украине – последние новости

За выходные средние цены на топливо на украинских АЗС выросли в пределах 1,4–2,2%. Так, бензин марки А-95 премиум подорожал на 1,74 грн (+2,2%) – до 80,73 грн за литр. Обычный бензин А-95 подорожал на 1,5 грн (+2%), до 76,57 грн/л, дизельное топливо – на 1,7 грн (+2,2%), до 78,8 грн/л.

Из-за нового витка войны между США и Ираном мировые цены на нефть вновь выросли. Так, стоимость нефти марки Brent 20 июля выросла на 2% и превысила 90 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 2,07% до 84,2 долл. за баррель.

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