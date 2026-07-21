Лед в Арктике начал исчезать еще быстрее, - исследование

Ученые выяснили, что замедление таяния морского льда в Арктике, наблюдавшееся в последние годы, оказалось временным.

Ученые пришли к выводу, что период относительной стабилизации арктического морского льда завершился. Новое исследование показало, что после нескольких лет замедленного сокращения площадь льда вновь начала быстро уменьшаться, пишет The Guardian.

Ранее специалисты отмечали, что с 2005 по 2024 год темпы сокращения арктического льда значительно снизились. Несмотря на продолжающееся глобальное потепление, значимого уменьшения площади льдов в этот период не наблюдалось. Исследователи объясняли это естественными изменениями океанических течений, которые временно сдерживали процесс таяния.

Однако анализ последних спутниковых данных показал, что эта передышка закончилась. По словам ведущего автора исследования, доктора Дуо Чана из Саутгемптонского университета, то, что в начале 2020-х годов выглядело как остановка таяния, на самом деле оказалось лишь кратковременным замедлением общего долгосрочного процесса.

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Особенно тревожным оказался период с 2024 по 2025 год. За это время площадь арктического морского льда сократилась на 5,8%, что стало крупнейшим годовым уменьшением зимнего ледового покрова за всю историю спутниковых наблюдений.

Исследователи напоминают, что с 1979 года, когда начались регулярные спутниковые измерения, площадь арктического льда в сентябре – в период его сезонного минимума – сократилась примерно вдвое.

По словам ученых, уменьшение зимнего ледового покрова имеет последствия далеко за пределами Арктики. Морской лед служит своеобразным барьером между относительно теплым океаном и холодной атмосферой. Когда льда становится меньше, в атмосферу поступает больше тепла и влаги, что может изменить циркуляцию воздушных масс, повлиять на формирование циклонов и погодные условия в более южных регионах.

Авторы исследования считают новые данные еще одним подтверждением того, что климатический кризис продолжается. По их словам, кратковременные периоды стабилизации могут создавать иллюзию улучшения ситуации, однако долгосрочная тенденция остается неизменной – Арктика продолжает терять лед по мере роста глобальной температуры.

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Ожидается, что в Австралии и Южной Америке станет больше засух и лесных пожаров. На востоке Африке и отдельных частях Азии возможны сильные ливни и наводнения. В США ожидаются сильные зимние штормы ии потопы в южных штатах.

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