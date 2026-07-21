В Японии создали холодильник для людей, чтобы спасаться от жары: сколько стоит устройство

Принцип работы устройства довольно прост.

Жара является одной из главных проблем для людей летом. В Японии уже появилось необычное решение этой проблемы - холодильник для людей, пишет Evenimentul Zilei.

Отмечается, что холодильник Do Hiemon Box имеет достаточно места, чтобы внутри него поместился один человек. Он поддерживает внутри температуру около 15 градусов по Цельсию, что позволяет быстро охладиться в жаркий день.

Принцип работы устройства довольно прост: человек входит в кабину, садится на стул и проводит внутри несколько минут, чтобы снизить температуру тела. Затем холодильником может воспользоваться другой человек.

Видео дня

Стоимость этого холодильника составляет 8 500 евро без учета налогов. Он производится японской компанией SDRS, специализирующейся на холодильном оборудовании и торговых автоматах.

Производитель взял за основу технологию, используемую в холодильниках для напитков и продуктов питания, удалив полки и установив вместо них сиденье для пользователя. В результате получилась холодильная кабина, предназначенная для быстрого охлаждения людей, работающих в условиях очень высоких температур.

В Аргентине изобрели "магнитный" цемент

Напомним, что 29-летний аргентинский изобретатель Марко Агустин Секки разработал Ironplac – намагничиваемый строительный материал, призванный позволить стенам удерживать предметы на магнитной основе без гвоздей и шурупов.

Суть предложения легко понять, даже несмотря на новизну самого материала. Вместо того чтобы рассматривать стену как пассивную поверхность, Ironplac стремится превратить ее в финишное покрытие, способное притягивать магниты, что упрощает размещение, снятие и перестановку рам, инструментов и аксессуаров. В практическом плане это может изменить принципы организации домов, офисов, мастерских и учебных классов.

Вас также могут заинтересовать новости: