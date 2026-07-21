Эти семь популярных сахарозаменителей ухудшают память, - новое исследование

Иследователи изучили семь популярных подсластителей.

Употребление популярных сахарозаменителей может привести к ускоренному старению мозга и ухудшению памяти. Как пишет The Hill, исследование, опубликованное Американской академией неврологии, выявило связь между потреблением подсластителей и снижением когнитивных функций.

"Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару; однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители могут оказывать негативное воздействие на здоровье мозга с течением времени", – сказала автор исследования доктор Клаудия Кимие Суэмото из Университета Сан-Паулу.

Исследователи проанализировали данные почти 13 000 взрослых и изучили семь подсластителей: аспартам, сахарин, ацесульфам К, эритритол, ксилитол, сорбитол и тагатоза, все из которых содержат мало калорий или не содержат их вовсе.

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Для измерения изменений во времени участники проходили когнитивные тесты в начале, середине и конце исследования.

Исследователи обнаружили, что у взрослых, потреблявших больше подсластителей, наблюдалось на 62% более быстрое снижение когнитивных функций. Связь с ускоренным старением мозга была особенно очевидна среди участников с диабетом.

У людей, потреблявших подсластители в среднем количестве, снижение когнитивных функций происходило на 35% быстрее, чем у участников, потреблявших их в минимальном количестве.

"Хотя мы обнаружили связь со снижением когнитивных функций у людей среднего возраста как с диабетом, так и без него, люди с диабетом чаще используют искусственные подсластители в качестве заменителей сахара", – отметила Суэмото.

Подсластители обычно добавляют в ультрапереработанные продукты и напитки. Многие из них также продаются отдельно для использования в кофе, чае, кулинарии и выпечке.

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