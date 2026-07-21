Температура упадет до +19°: синоптик Диденко назвала самые прохладные области 22 июля

В Одесской и Николаевской областях, а также местами в Черкасской области и на Закарпатье пройдут дожди с грозами.

В среду, 22 июля, в Украине ожидается температура от +19° до +31°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Наибольший рост температуры ожидается в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях – в течение дня здесь температура поднимется до +26...+31 градуса.

"Прохладнее всего будет на Волыни, в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях, завтра +19...+22 градуса", – говорит Наталья Диденко.

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На остальной территории, по её данным, 22 июля ожидается +22...+25 градусов.

Дожди с грозами пройдут завтра в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области и на Закарпатье, но на большей части территории Украины все же будет сухая погода.

Погода в Киеве

"В Киеве среда ожидается мягкой, с белыми облачками, солнцем и умеренной дневной температурой воздуха +22...+23 градуса", – прогнозирует эксперт по погоде.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Украине будет преобладать переменчивая погода. Во многих регионах ожидаются дожди, грозы и постепенное понижение температуры.

В Украине похолодает на 3-5 градусов: что известно

В ближайшие несколько суток осадки различной интенсивности пройдут на юге, востоке и в большинстве центральных областей. Местами возможны сильные дожди, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. 23 июля нестабильная погода сохранится преимущественно на востоке и юго-востоке, тогда как в других областях существенных осадков не прогнозируется.

В ночные часы температура воздуха составит +10...+18 °C, днём +23...+28 °C. На востоке и юго-востоке местами еще сохранится жара до +30...+33 °C. В то же время на западе страны, а 22–23 июля уже по всей Украине, температура снизится на 3–5 градусов.

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