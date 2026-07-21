59-летняя Сумская выехала из Украины и восхитила фигурой в купальнике (фото)

В августе актрисе исполнится 60 лет.

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась кадрами с летнего отпуска за границей. Для отдыха артистка выбрала Бодрум - курорт на побережье Эгейского моря в Турции.

"Это была моя мечта", - подписала актриса целую подборку опубликованных в Instagram снимков, которые очаровали ее поклонников.

На некоторых фото 59-летняя Сумская показалась в купальнике, блеснув потрясающей фигурой. Это не могли не оценить подписчики, которые сравнили актрису с мировыми знаменитостями:

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"Какая красота. Мечты должны сбываться", "Вау! Олюня, какие прекрасные фотографии", "Прекрасная! Нежная, добрая, талантливая, красивая. Солнышко наше, дающее вдохновение!", "Эталон красоты, нашей украинской! Волшебная!", "Нельзя сравнивать вас, но я рискну. Вы как Катрин Денев или Моника Белуччи – любой возраст вас украшает. Вы невероятная! Наша Ольга Сумская", "Невероятная, искренняя и феерическая! Очень хорошие фото".

Напомним, 22 августа 2026 года Ольга Сумская будет отмечать 60-летие.

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