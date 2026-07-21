Двух туристов порезали ножем возле самой популярной достопримечательности Греции

Нападение произошло у входа в афинский Акрополь.

Двое туристов получили ножевые ранения возле древнего Акрополя в Афинах – главной туристической достопримечательности Греции.

Как пишет The Independent, инцидент произошел утром во вторник, 21 июля 2026 года. Жертвами стали двое американцев греческого происхождения, ожидавшие у входа в Музей Акрополя, расположенный у подножия одноименного холма.

Согласно сообщениям полиции, женщина получила легкие ранения в ногу, а мужчина – более серьезные ранения в руку. Оба они были доставлены в больницу.

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При этом нападавший был задержан. Его личность пока не установлена, но полиция заявила, что, по всей видимости, он страдает от "психологических проблем".

Греческие СМИ сообщили, что мужчина якобы беспорядочно угрожал прохожим ножом, о чем полиция была оповещена одним из очевидцев.

Нападение не привело к закрытию каких-либо объектов, они продолжали работать в обычном режиме.

При этом издание подчеркивает, что насильственные уличные нападения в Греции случаются редко.

Чрезмерный туризм в Греции

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, Греция является одной из самых популярных среди туристов стран Европы, особенно летом. Огромные очереди посетителей выстраиваются возле таких популярных достопримечательностей, как Акрополь, с раннего утра, а в ресторанах сложно найти свободный столик. На этом фоне власти Афин заявили о планах ограничить строительство новых отелей в греческой столице.

Едва ли не худшая ситауация с чрезмерным туризмом наблюдается на греческом острове Санторини, который в летние месяцы превращается "в одну большую очередь".

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