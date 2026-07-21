Поражен МиГ-29: Генштаб рассказал об ударе по аэродрому в Курской области (видео)

Кроме того, там же был разбит зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В результате операции в Курской области, были поражены российский истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. "15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" успешно провела операцию на аэродроме "Халино" в Курской области. Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

МиГ-29 – многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Они находятся на вооружении и у Украины.

Силы обороны используют его для ряда целей – в частности, при отражении массированных воздушных ударов России, а также для нанесения ударов по наземным целям РФ.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июня Силы обороны потеряли связь с истребителем МиГ-29. В Воздушных силах сообщали, что пилот выполнял задание в небе над Полтавской областью.

Тогда была подтверждена потеря самолета. Украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

При этом украинские защитники успешно уничтожают российские истребители МиГ-29. Например, в июле 2026 года бойцы ГУР провели успешную операцию на аэродроме Бельбек в Крыму. Там дроны уничтожили российский самолет.

Кроме того, в декабре 2025 года в Украине отметили, что впервые со времени полномасштабного вторжения РФ был уничтожен российский истребитель МиГ-29 Fulcrum.

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