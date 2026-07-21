Чтобы собака лаяла меньше, сначала нужно понять причину такого поведения.

Практически каждый владелец домашних собак хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда питомец ни с того ни с сего начинает лаять без остановки. Особенно часто это случается со щенками и некоторыми небольшими породами. Но прежде чем искать способ заставить собаку замолчать, стоит разобраться, почему вообще это происходит. О том, как успокоить собаку, если она лает и какие могут быть причины такого поведения, пишут эксперты из портала The Washington Post.

Почему собака постоянно лает - с чем это связано

Постоянный лай – одна из самых частых причин, по которой владельцы собак обращаются за помощью. Многие покупают специальные ошейники или другие устройства, которые якобы должны с этим помогать, но ветеринары не советуют решать проблему таким способом. Гораздо важнее сначала понять, что именно заставляет собаку лаять.

Конечно, во многом это зависит от породы. Небольшие собаки, например чихуахуа, таксы, терьеры и кавалер-кинг-чарльз-спаниели, обычно лают чаще крупных пород. Другие породы были специально выведены для охраны, поэтому громкий лай для них вполне естественен. Но тем не менее даже две собаки одной породы могут вести себя совершенно по-разному.

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Собака может лаять из-за страха, скуки, одиночества, избытка энергии, желания выйти на улицу, появления незнакомцев, лая других собак или просто потому, что хочет привлечь внимание хозяина.

Причем иногда о причине говорит и сам лай: низкий и с рычанием чаще означает, что собака насторожена, а высокий и частый обычно говорит о возбуждении или желании поиграть. В общем, как причин, так и разновидностей может быть много, но главное - понимать, как сказать собаке, чтобы она не лаяла.

Что сделать, чтобы собака перестала лаять - совет ветеринара

Итак, чтобы собака лаяла меньше, сначала постарайтесь убрать причину:

если питомцу скучно - чаще гуляйте с ним и давайте игрушки, которые можно грызть;

если он реагирует на прохожих за окном - закройте обзор шторами или матовой пленкой;

если его раздражают уличные звуки - могут помочь спокойная музыка или белый шум;

если собака лаем просится на улицу - ее можно приучить звонить в колокольчик на двери, поощряя именно такое "общение".

При этом не стоит реагировать на каждый лай. Если собака поймет, что достаточно полаять, чтобы хозяин подошел, заговорил или даже начал ругаться, она может делать это еще чаще. Но и полностью игнорировать питомца не всегда правильно: если причина в тревоге или страхе, это только ухудшит ситуацию.

Специалисты также не рекомендуют использовать специальные "антилай-устройства", в том числе модели с вибрацией или ультразвуком. Такие приспособления нередко вызывают у собаки еще больший стресс, но при этом не устраняют настоящую причину лая.

Главный совет в том, что делать с собакой, которая постоянно лает, прост: не пытайтесь заставить ее замолчать любой ценой. Сначала выясните, почему животное так себя ведет, и только потом ищите способ решить эту проблему.

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