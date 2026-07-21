ВСУ до сих пор не получили от Германии обещанные 'шахедобойки' Skyranger: в чём причина

В прошлом году компания Rheinmetall объявила о планах поставить Украине Skyranger 35 на сотни миллионов евро.

Россия интенсивно атакует Украину не только "классическими" дронами-камикадзе "Шахед", но и реактивными "Геранями" и "Бандеролями". Они развивают слишком высокую скорость для перехвата зенитными дронами, поэтому требуются "классические" средства противовоздушной обороны.

Как пишут в Defense Express, усилить украинскую ПВО могли бы "шахедобойки" Skyranger 35 на шасси Leopard 1 от концерна Rheinmetall с дальностью поражения воздушных целей до 4 километров. Поставки должны были начаться до конца прошлого года, однако на данный момент ВСУ их так и не получили.

Издание напоминает, что в октябре 2025 года Rheinmetall объявил о планах поставить Украине Skyranger 35 на сотни миллионов евро за счет "замороженных" активов РФ. В то же время количество этих машин не столь велико, ведь их стоимость составляет около 11–13 миллионов евро за единицу.

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Как отмечают в Defense Express, существует две возможные причины, по которым задерживаются поставки оружия.

Прежде всего, "зенитный танк" Skyranger 35 изготавливается путем установки соответствующего модуля на шасси восстановленных Leopard 1, поэтому в процессе переоборудования могли возникнуть определенные технологические проблемы.

Второй причиной может быть нехватка средств.

"Замороженные" активы РФ существуют не в виде накопленной наличности или средств на банковских счетах, здесь буквально стоит задача о том, как превратить имущество в деньги, и темпы реализации этой задачи сильно отстают от темпов удовлетворения потребностей Украины", – говорится в статье.

В то же время в издании призывают не исключать и более оптимистичный вариант – что Skyranger 35 могли быть уже поставлены для "обкатки" в Украину, но информация об этом не просочилась в открытый доступ.

Российские реактивные дроны

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал о новой российской ракете "Бандероль". Она летит на несколько сотен километров и несет боеголовку с 50 кг взрывчатого вещества. По его словам, план производства на этот год составляет 120 ракет в месяц. То есть ежедневно противник сможет запускать 4 таких ракеты.

Тем временем на авиашоу Farnborough в Великобритании украинский производитель дронов SkyFall представил новый скоростной перехватчик, рассчитанный на борьбу с реактивными "Шахедами" РФ. Новый дрон получил название P1-SUN Jetkiller, он разгоняется до 370 км/ч.

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