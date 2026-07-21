В смартфонах Samsung нашли функцию, которая расходует заряд даже в режиме ожидания

Полностью отказываться от нее не стоит, однако если важна максимальная автономность, это поможет получить несколько дополнительных часов.

Если ваш телефон Samsung Galaxy слишком быстро теряет заряд даже в режиме ожидания, причиной могут быть не приложения, а две системные настройки, работающие в фоновом режиме.

Об этом рассказал эксперт How-To Geek, который после отключения скрытых параметров заметил, что смартфон стал работать на несколько часов дольше без подзарядки.

Речь идет о функциях сканирования Wi-Fi и сканирования Bluetooth. Они постоянно ищут поблизости беспроводные сети и устройства, даже если сами модели Wi-Fi или Bluetooth отключены. Эти данные используются системой для более точного определения местоположения и работы сервисов геолокации.

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Такая постоянная активность заставляет смартфон регулярно задействовать процессор, GPS и беспроводные модули, что увеличивает расход энергии. По словам автора, после отключения обеих функций автономность устройства заметно выросла, особенно утром после ночи без подзарядки.

Как отключить поиск сетей Wi-Fi

Откройте "Настройки" → перейдите в раздел "Местоположение" → "Службы определения местоположения".

Здесь вы найдете параметры, связанные с геолокацией. Первые отвечают за экстренные службы, оповещения и другие функции безопасности, а чуть ниже находится нужная настройка, связанная со сканированием Wi-Fi. Переключите тумблер в неактивное положение.

В зависимости от модели смартфона и версии оболочки One UI она может называться "Сканирование Wi-Fi", "Постоянное сканирование" или "Всегда доступное сканирование". Большинство пользователей соглашаются на ее активацию еще при первой настройке телефона, не задумываясь о том, как она работает.

Заодно рекомендуется отключить Сканирование Bluetooth. Она работает по тому же принципу: даже когда вы выключаете Bluetooth привычным способом (через шторку уведомлений), телефон продолжает использовать модуль для улучшения определения местоположения.

При этом полностью отказываться от этих функций не стоит. Они помогают приложениям точнее определять местоположение, особенно в помещениях, где GPS работает хуже. Кроме того, сканирование может использоваться сервисами поиска потерянного устройства.

Также автор заметил, что после отключения некоторые приложения могут чаще запрашивать доступ к геолокации или определять местоположение менее точно.

Тем не менее, если приоритетом являются максимальная автономность, отключение фонового сканирования Wi-Fi и Bluetooth может стать одним из самых эффективных способов сократить расход батареи без заметного влияния на повседневное использование смартфона.

Ранее эксперт назвал три самых недооцененных функции Samsung Galaxy. Некоторые отключены по умолчанию, а одна из самых функциональных утилит компании и вовсе требует отдельной установки.

Напомним, завтра пройдетмероприятие Galaxy Unpacked, на котором покажут новое поколение смартфонов-раскладушек Samsung и смарт-часов.

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