В Польше расследуют нападение на детей из Украины: женщину возмутило, что они говорили на родном языке

По словам представительницы полиции, нападение, скорее всего, произошло из-за национальности подростков.

В польском городе Легница Нижнесилезского воеводства полиция расследует нападение на двух 13-летних девочек из Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Каролина Галецкая в социальной сети X.

"Сообщается, что инцидент произошел в минувшую субботу около 21:00 на улице Полярной, возле бассейна", – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, предварительно установлено, что неизвестная женщина ударила подростков, и "в настоящее время ведется расследование по факту нарушения телесной неприкосновенности".

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"Никто не имеет права применять насилие к другому человеку, особенно к ребенку. Также недопустимо, что нападение, скорее всего, произошло из-за национальности подростков", – добавила Галецкая.

Как пишет RMF24, мама этих девочек-подростков рассказала о случившемся на своей странице в Facebook. По ее словам, дети играли у бассейна вместе с другими. В какой-то момент к ним подошла другая женщина и сделала замечание из-за того, что они в Польше разговаривают на украинском языке.

По словам матери, женщина еще несколько раз приставала к детям, а во время одного из таких случаев ударила одну из ее дочерей, другую девочку, а также мальчика, который встал на их защиту. Кроме того, она якобы сказала детям, что поступила так потому, что они украинцы.

Инциденты с украинцами в Польше

Как сообщал УНИАН, недавно в Польше мужчина оскорблял украинских детей в автобусе. На видео инцидента, которое выложили в сеть, слышно, как он громко и грубо разговаривает с ребенком, говоря об Украине. Также он словесно набрасывается на девушку, которая заступается за ребенка. Девушки просят его не трогать их, но он только ещё больше разгорается и выражается нецензурно. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, этого человека уже задержали.

Также мы писали, что в Польше резко возросло количество нападений на украинцев. По данным Главного управления полиции Польши, только за первые шесть месяцев года украинцы подали 180 заявлений, что более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет. В 2024 году было зарегистрировано 267 таких заявлений, в 2025-м – 275. Если нынешняя тенденция сохранится, к концу 2026 года их количество может вырасти примерно до 360.

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