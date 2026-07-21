Ученые прикрепили камеру к крупнейшей рыбе на Земле – и сделали неожиданное открытие

Они зафиксировали целый спектр стратегий охоты.

Ученые впервые получили видеозаписи поведения китовых акул под водой и обнаружили, что эти рыбы питаются совсем не так, как считалось ранее, пишет The Independent.

Китовые акулы – самые крупные рыбы на Земле, и об их жизни под поверхностью воды до сих пор было известно очень мало. В основном поведение этих животных изучали с лодок или во время сноркелинга, то есть только в верхнем слое воды. Как только акула погружалась глубже, наблюдение прерывалось.

Исследователи Кристин Барри и Лучиана Феррейра из Австралийского института морских наук решили исправить эту ситуацию. Они прикрепили к спинным плавникам акул специальные устройства с камерами, которые снимали мир буквально с точки зрения самого животного. Через 24 часа крепления сами отпадали, а учёные извлекали устройства вместе с отснятым материалом – без какого-либо вреда для акулы.

Видео дня

Полученное видео вместе с анализом более сотни научных публикаций позволило составить крупнейший на сегодняшний день каталог поведения китовых акул – 36 отдельных типов действий.

Главное открытие: акулы питаются на глубине до 70 метров, а не преимущественно у поверхности, как считалось ранее. Ученые зафиксировали целый спектр стратегий – от медленного "планирования" с открытой пастью к дну до активной охоты на скопления криля у поверхности.

По словам исследователей, большую часть времени акулы проводят, занимаясь "низкоэнергетическим" питанием – по сути, постоянно перекусывают в толще воды небольшими порциями, пока не наткнутся на плотное скопление криля. Тогда и начинается активная охота. Авторы сравнивают это с тем, как человек заглядывает в холодильник "перекусить", пока думает, что приготовить на ужин.

Исследователи также выяснили, что китовые акулы обладают гораздо более широким набором стратегий питания, чем другие гигантские фильтраторы – например, гигантские акулы или киты. Вероятно, именно это помогает им выживать в тропических водах, где пищи мало и она распределена неравномерно.

Пока что наблюдения касаются лишь одной группы молодых акул у рифа Нингало в Западной Австралии. Учёные надеются установить камеры на акулах в других точках планеты, чтобы получить более полную картину жизни этого исчезающего вида.

Интересные факты об акулах

Акулы гораздо умнее, чем принято считать: они способны различать количества (например, три предмета от пяти) и запоминают формы и оптические иллюзии почти на год. Кроме того, исследователи выяснили, что акулы предпочитают джаз – во время эксперимента рыбы научились плыть к кормушке именно под эту музыку, тогда как с классической музыкой такой связи не возникало.

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