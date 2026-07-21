45-летняя Кристина Агилера вышла замуж во второй раз, - СМИ

Пара вместе уже более 12 лет.

Известная американская певица Кристина Агилера во второй раз вышла замуж.

Как пишет издание Dailymail, избранником звезды стал Мэттью Ратлер, с которым она находится в отношениях уже более 12 лет. Ходят слухи, что влюбленные тайно официально стали мужем и женой, хотя они пока не комментируют эту тему.

К слову, пара познакомилась в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск", где артистка играла главную роль. Тогда Ратлер был ассистентом продюсера, однако их рабочее общение быстро переросло в романтическое. Через четыре года мужчина сделал Кристине предложение, но влюбленные не спешили устраивать свадьбу. У них есть общая дочь.

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"Только что переехав в прекрасный новый дом, который мы называем "убежищем", имея ребенка и теперь, так радуясь возвращению к работе, у меня полно дел, и я не спешу назначать дату", – отмечала певица несколько лет назад.

Для Агилеры этот брак стал вторым. Первым мужем знаменитости был музыкальный продюсер Джордан Братман. Их брак продлился шесть лет, у бывших супругов есть сын Макс.

Что известно о Кристине Агилере

Кристина Агилера – известная певица с мощным вокалом, которая сочетала в своем творчестве различные музыкальные стили: поп, соул, R&B, джаз и рок. Звезда получила немало престижных наград, а именно шесть премий "Грэмми", а журнал Rolling Stone назвал её одной из 100 величайших артисток всех времён. Также она считается одной из 100 самых влиятельных людей мира. Кстати, продажи альбомов Агилеры превышают 75 млн копий по всему миру.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли женился в третий раз.

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