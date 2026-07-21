Найдено письмо с 'Титаника', написанное за 4 дня до катастрофы: о чём в нём говорилось

В редком документе мужчина описал свой день на борту легендарного лайнера.

Письмо, которое пассажир второго класса написал своему другу, выставят на аукцион. Стартовая оценка письма достигает 47 тысяч долларов, пишет The Independent.

Генри Прайс Ходжес сел на борт "Титаника" в Саутгемптоне по билету № 250643 стоимостью около $17,5 – он направлялся в Бостон в гости к родственникам. Письмо датировано 10 апреля и имеет почтовый штемпель Квинстауна.

"Большое спасибо за телеграмму и пожелания. Это был добрый и внимательный поступок, и я очень благодарен – передайте, пожалуйста, мою благодарность членам нашей Ассоциации. Разве не мило со стороны президента прийти и проводить меня? Я чуть ли не убедил его поехать со мной. Пока что всё прекрасно.

Видео дня

Движения корабля совсем не чувствуешь, а погода очень хорошая.На верхней палубе около 200 ребят (от 20 лет и старше) маршируют по кругу и поют, другие играют в домино и карты в салонах, кто-то читает, кто-то пишет – всё совсем не так, как представляешь себе море.

Передавай своему отцу, что я очень огорчён тем, что он не приехал, но понимаю – поступить иначе он не мог, а то, что вместо него приехал твой брат, было более чем ожидаемо. Иду спать пораньше, потому что устал как собака.

Прощай, Гектор. С наилучшими пожеланиями. Твой верный Г.П. Годжес", – говорилось в письме.

Мужчина погиб во время катастрофы 15 апреля 1912 года, когда трагедия унесла жизни 1500 человек. Его тело впоследствии нашли и похоронили на кладбище в Шотландии.

По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, письма, написанные пассажирами второго класса, являются одними из самых редких. По его мнению, этот документ даёт бесценную возможность заглянуть в жизнь на борту самого знаменитого корабля – глазами обычного пассажира, который за считанные дни до трагедии ещё и не подозревал, что ждёт "Титаник".

Подробности трагедии

Известно, что "Титаник" затонул в 640 километрах от Ньюфаундленда, восточной провинции Канады, – спустя четыре дня и более 3200 километров пути от Саутгемптона. Обломки лайнера лежат на дне океана на глубине около 3810 метров, а две основные части корабля разбросаны на расстоянии 790 метров друг от друга.

Раньше многим казалось, будто гигантские глыбы льда застали "Титаник" далеко на севере. Однако на сегодняшний день известны точные данные о месте катастрофы крупнейшего пассажирского судна начала 20 века.

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