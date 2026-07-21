Серия Xiaomi 18 выйдет раньше обычного, но лишится самой топовой модели

Флагманскую линейку представят на глобальном рынке же в декабре, а топовой моделью станет Xiaomi 18 Pro Max.

Xiaomi планирует существенно изменить график запуска своих флагманских смартфонов на глобальный рынок. По данным инсайдеров, серия Xiaomi 18 дебютирует за пределами Китая уже в декабре 2026 года – примерно на два месяца раньше, чем обычно.

Как сообщает GSMArena, первым рынком для международного запуска станет Индия. В новую линейку войдут три модели: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. При этом производитель, как утверждается, отказался от выпуска топовой версии Xiaomi 18 Ultra.

Ранний запуск флагманской линейки может стать частью новой стратегии Xiaomi. Компания стремится выпустить смартфоны до начала праздничного сезона, чтобы привлечь больше покупателей и опередить другие бренды на рынке.

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Ранее в сети появилась информация о характеристиках Xiaomi 18 Pro. Согласно им, новинка получит сразу две камеры по 200 мегапикселей, топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и сохранит компактный дисплей с ультратонкими рамками.

Также на фото показали Xiaomi 18 в дизайне старых моделей iPhone Pro. У базовой модели 2026 года будет схожий квадратный модуль тыльной камеры со скругленными краями.

В конце июня Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон 2026 года. У Redmi 17С большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5160 мАч и 3,5-мм разъем для наушников.

Ранее обозреватели TechRadar обновили рейтинг лучших смартфонов Xiaomi, выбрав самые удачные модели для разных сценариев использования – от мобильной фотографии до бюджетных девайсов.

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