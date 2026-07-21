В Китае нашли самый древний в мире янтарь: он появился задолго до динозавров

Ученые рассказали, что открытие древнейшего янтаря означает для науки.

Палеонтологи обнаружили в Китае микроскопические фрагменты янтаря возрастом около 385 млн лет. Находка меняет представления ученых о том, когда растения впервые начали вырабатывать смолу.

Исследователи обнаружили 241 крошечный фрагмент в угольном месторождении формации Хуцзиерсит. Размер каждого образца составлял всего от 0,1 до 1,5 миллиметра, сообщает Tech. Отмечается, что из-за чрезвычайно малых размеров частицы удалось обнаружить только с помощью ультрафиолетового света – под его воздействием они ярко флуоресцировали на фоне горной породы. Указывается, что для исследования ученые обработали около 10 кг материала.

Возраст находки оценивается примерно в 385 млн лет – это соответствует среднему девонскому периоду. Ранее самые древние подтвержденные образцы янтаря датировались поздним карбоном и были связаны преимущественно с семенными растениями.

Видео дня

Новая находка оказалась значительно старше – примерно на 65 млн лет. Она свидетельствует о том, что способность вырабатывать сложную смолу существовала еще до появления и распространения семенных растений.

Что меняет открытие древнейшего янтаря

Исследование возглавил палеонтолог Цзихан Ло из Китайской академии наук. По его словам, главное значение открытия заключается не только в возрасте янтаря, но и в том, что оно показывает: даже древние бессеменные растения уже могли вырабатывать химически сложную терпеноидную смолу.

Ранее считалось, что такая способность появилась значительно позже, вместе с семенными растениями. Однако китайские образцы указывают на то, что эволюция растений была сложнее, чем предполагали учёные.

Почему янтарь так важен

Янтарь ценен для палеонтологов не только как окаменелая смола. Он может сохранять следы древних экосистем – от пыльцы до мелких беспозвоночных. В данном случае наибольшее значение имеет не состав самого материала, а момент появления у растений способности его вырабатывать.

По мнению исследователей, появление смолы могло стать одним из важных эволюционных нововведений растений наряду с развитием древесины, листьев и более сложной корневой системы.

Как ученые подтвердили подлинность находки

Сначала ученые отнеслись к открытию с осторожностью, поскольку столь древний янтарь казался маловероятным. Сначала они предполагали, что это может быть просто органическое вещество, похожее на смолу.

Однако дальнейшие исследования с помощью современных методов подтвердили, что образцы обладают химическими характеристиками, присущими природным смолам.

Пока что ученые не установили точно, к какой именно вымершей группе растений принадлежала эта смола. В то же время они предположили, что даже в тот период растения могли использовать ее в качестве защиты от внешних угроз – например, пожаров или грибковых заболеваний.

Ученые не исключают еще более древних находок

Авторы исследования отметили, что китайский янтарь может быть не самым древним из всех возможных. Молекулярные исследования свидетельствуют о том, что гены, связанные с производством терпенов, могли существовать у растений еще раньше.

Это означает, что более древние образцы янтаря могут уже сохраняться в древних угольных пластах или осадочных породах, но их могли не заметить из-за микроскопических размеров.

Другие новости о находках

Недавно в Чехии рабочие, строя автомагистраль, наткнулись на кельтское поселение возрастом 2200 лет, наполненное сотнями золотых и серебряных монет, ювелирными изделиями и балтийским янтарем.

Вас также могут заинтересовать новости: